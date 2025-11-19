Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !
FC Nantes : après Aristouy, un ex du club et figure de Ligue 1 met les Kita plus bas que terre !

Abdoulaye Touré (FC Nantes)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

Aujourd’hui au Havre, Abdoulaye Touré livre un témoignage fort sur sa rupture avec le FC Nantes, club où il a tout donné et qui, à ses yeux, n’a jamais su lui rendre la place d’« enfant du club » qu’il espérait tant.

Un départ du FC Nantes vécu comme une blessure

Il y a des séparations qui laissent des marques profondes. Abdoulaye Touré ne cache pas son amertume lorsqu’il évoque la fin de son aventure nantaise en 2021. Passé brutalement de cadre de l’équipe première à joueur relégué en réserve, il s’est retrouvé dans « une situation très délicate », sans perspective ni soutien réel pour réintégrer le groupe professionnel.

Cette transition forcée laisse une « grosse cicatrice » dans son parcours. Après des années de fidélité et de services rendus, Touré ne digère toujours pas l’absence de gestes forts de la part du club, ni l’impression de rester au bord du chemin, à l’heure où il aurait espéré être reconnu, voire célébré. Il en parle sans détour : son histoire avec le FC Nantes s’est refermée sur un ressenti de manque et d’injustice.

162 matchs chez les Canaris : une histoire, un brassard… mais une reconnaissance absente

Difficile d’effacer une implication aussi forte. Formé à Nantes, Abdoulaye Touré a enfilé pas moins de 162 fois le maillot jaune et vert entre 2013 et 2021. Il compte à son actif 9 buts, autant de passes décisives, et s’est même vu confier le brassard de capitaine à plusieurs reprises au fil des saisons.

Pourtant, malgré ce parcours exemplaire, le sentiment d’être mis de côté persiste. « On ne m’a jamais montré que je faisais partie des enfants du club », regrette-t-il, mettant en lumière la difficulté de se sentir reconnu là où tout avait commencé. Pour mieux comprendre la dimension émotionnelle de cette transition difficile, une prise de parole du milieu défensif déjà marquante il y a quelques mois révèle toute la frustration accumulée.

L’histoire récente du milieu défensif renforce d’ailleurs ce constat : à l’heure où d’autres anciens Nantais reviennent prêter main-forte à leur club formateur (voir aussi l’initiative de rappel des anciens), lui a dû prendre la porte sans honneurs ni mots réconfortants.

Abdoulaye Touré s’impose au Havre en Ligue 1

Rien n’a pourtant entamé sa détermination. Depuis juillet 2023, Touré évolue sous les couleurs du Havre AC, où il enchaîne les titularisations et s’est rapidement affirmé comme un maillon solide du collectif normand. En cette première moitié de saison 2025/26, il a déjà disputé 10 rencontres de Ligue 1, trouvant deux fois le chemin des filets et confirmant qu’il n’a rien perdu de son influence dans l’entrejeu.

Touré s’acclimate parfaitement à ses nouvelles responsabilités et profite de ce nouveau chapitre pour redéfinir son statut sur le terrain. Sa valeur, qui avait atteint 10 millions d’euros au sommet de sa période nantaise, continue d’attirer l’attention. Il a même retrouvé une certaine stabilité contractuelle, engagé avec Le Havre jusqu’en 2026, où il poursuit son rôle clé en Ligue 1. Le portrait détaillé du joueur sur le site du club havrais rappelle l’importance de son engagement et de son expérience.

Son parcours inspire forcément les observateurs du football et pose, en filigrane, la question de la place laissée aux joueurs formés localement. 

