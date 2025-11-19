Le président de la FFF, Philippe Diallo, s’est exprimé sur la polémique concernant l’absence de Kylian Mbappé lors d’Azerbaïdjan-France (1-3). Il n’a pas mâché ses mots.

Lorsque Noeël Le Graët présidait la FFF, Kylian Mbappé s’était plaint de ne pas être suffisamment soutenu par son dirigeant, notamment après son pénalty manqué ayant précipité l’élimination de l’équipe de France de l’Euro 2021. L’attaquant du Real Madrid ne pourra pas en dire autant de l’actuel patron de la Fédération, Philippe Diallo. Interrogé sur l’absence polémique du capitaine des Bleus en Azerbaïdjan (3-1) pour une inflammation à une cheville qui ne l’a pas empêché d’aller à Dubaï et qui ne le privera pas du match du Real Madrid dimanche, Diallo n’a pas hésité à parler d’harcèlement.

« Une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable »

« Les médecins de l’équipe de France ont constaté qu’il y avait une inflammation de sa cheville. Du fait qu’il est un peu touché, par rapport à un match en Azerbaïdjan qui n’avait plus de valeur sportive, il y a eu une sorte de principe de précaution et on l’a remis à disposition de son club. Après, c’est au Real Madrid de faire les examens complémentaires et de voir avec lui. Ce n’est plus une question qui concerne l’équipe de France. On a vu que Didier Deschamps avait modifié, je crois que c’est la première fois que ça arrive, les 11 joueurs du match précédent. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n’aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c’est un non-sujet. »

« Je voudrais dire tout mon soutien à Kylian Mbappé, parce qu’aujourd’hui, et ce n’est pas la première fois que ça arrive, il est l’objet d’une forme de harcèlement sur sa vie privée qui est quand même incroyable. C’est un garçon qui n’a plus la capacité aujourd’hui de pouvoir se déplacer, de sortir en public, d’avoir des activités comme tout un chacun, du fait de son immense notoriété. J’ai vu que certains ont pris des photos de ses étiquettes sur ses bagages… Est-ce qu’on peut lui laisser un peu de liberté et une capacité à avoir un peu d’oxygénation dans sa vie qui est quand même extrêmement dense, en espérant qu’il soit à son top au moment où nous en aurons besoin, c’est-à-dire pour la Coupe du monde ? Personne n’est au-dessus de l’équipe de France. L’équipe de France est au-dessus de tout. »