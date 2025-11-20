Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !

OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

C’est un coup dur pour l’Olympique de Marseille : Nayef Aguerd ne sera pas disponible lors des prochains rendez-vous. Pilier défensif et véritable patron de l’arrière-garde olympienne, le Marocain laisse un vide difficile à combler. Mais pas de panique du côté de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a rapidement réagi… et il sait déjà comment l’OM va s’adapter.

“Aguerd est irremplaçable… mais on doit gagner sans lui”

De Zerbi ne cache pas l’importance d’Aguerd dans son système. Pour lui, c’est un joueur unique, difficile à suppléer. Mais son message est clair : l’OM n’a pas le droit de ralentir.

« Aguerd est un joueur irremplaçable quand il est là, mais sans lui nous devons remporter les matchs et jouer bien. »

Lucide mais déterminé, De Zerbi refuse toute excuse à l’intérieur du vestiaire. Et il a déjà son plan.

Balerdi, le capitaine qui reste indiscutable

Pour remplacer Aguerd, De Zerbi ne compte pas bouleverser la hiérarchie : Léo Balerdi reste le patron.

« Léo Balerdi est toujours un joueur clé de cette équipe. C’est le capitaine de notre équipe, rien n’a changé depuis le début de la saison. »

Le coach a salué son match à Madrid et estime que cette saison pourrait être celle de la maturité pour l’Argentin.
Un moyen d’envoyer un message clair : Balerdi doit prendre encore plus de responsabilités.

Pavard soutenu après un début compliqué

Autre élément mentionné : Benjamin Pavard, en difficulté ces derniers temps après un csc contre le Sporting et un penalty concédé face à Lens. De Zerbi a tenu à le protéger.

« Pavard est un joueur sensible, il a souffert… C’est celui qui a joué le plus haut niveau de notre équipe. Il a fait des sacrifices financiers pour venir à l’OM et il voulait être ici. »

Un discours fort, qui montre la confiance totale du coach en l’international français.
Et une manière de rappeler que Pavard reste une pièce essentielle dans la reconstruction de la défense.

Deux matchs sous haute tension : Nice et Newcastle

Avec l’absence d’Aguerd, l’OM devra afficher un mental de fer. Et ça tombe bien : les échéances arrivent à grande vitesse.

  • Nice, un choc direct en Ligue 1
  • Newcastle, match crucial sur la scène européenne

De Zerbi ne veut plus entendre parler de hiérarchie des matchs :

« Il n’y a pas de match plus important qu’un autre. On doit être à 100% partout. »

Une force collective retrouvée ?

Le coach l’assure : quand tout le monde est disponible, l’OM a un effectif très fort. Reste maintenant à prouver que le club peut maintenir son niveau même sans l’un de ses cadres.

Avec un Balerdi capitaine, un Pavard revanchard et une défense qui doit se réinventer, l’OM entre dans une période charnière… mais De Zerbi ne doute pas :
la solution est déjà trouvée, et Marseille avance.

OM
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

