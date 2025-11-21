OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

La trêve internationale a inspiré l’équipe de But Football Club sur YouTube. Dans leur dernière émission, Bastien Aubert et Louis Chrestian ont dressé le portrait du mercato idéal de l’Olympique de Marseille pour cet hiver… et même commencé à se projeter vers l’été prochain.

Objectif : renforcer intelligemment chaque ligne, avec des profils cohérents, réalistes, compatibles avec la philosophie de Pablo Longoria et l’œil sportif de Mehdi Benatia.

Voici leur shopping list poste par poste.

LATÉRAL DROIT : Un vrai concurrent pour Murillo

• Oscar Mingueza (Celta Vigo) – Valeur : 18 M€

L’Espagnol arrive en fin de contrat en 2026 et représente une opportunité à moindre coût cet hiver. Solide, polyvalent, formé au Barça, Mingueza pourrait pousser Murillo à se surpasser tout en apportant une vraie expérience du haut niveau.

DÉFENSEUR CENTRAL : Anticiper l’incertitude Aguerd

• Charlie Cresswell (Toulouse) – Valeur : 12 M€

C’est LA piste prioritaire.

Avec Nayef Aguerd toujours en soins et sans date de retour, l’OM pourrait accélérer sur le jeune défenseur anglais de Toulouse. Puissant, agressif et déjà très mature, Cresswell incarne à la fois l’avenir et le présent.

MILIEU DÉFENSIF : Trouver le vrai patron du milieu

• Ismaël Yüksek (Fenerbahçe) – Valeur : 11 M€

Inoxydable en Turquie, Yüksek est un vrai récupérateur, infatigable, agressif et propre. Le profil idéal pour concurrencer les titulaires et donner une autre dimension au milieu marseillais.

• Andrey Santos (Chelsea) – Valeur : 35 M€

Révélation à Strasbourg, l’international brésilien joue très peu à Chelsea.

Sa situation pourrait pousser les Blues à ouvrir la porte à un prêt cet hiver, un scénario qui ferait le bonheur de l’OM. Impact, puissance, vista : un coup parfait si Longoria décide d’attaquer ce dossier.

MILIEU RELAYEUR : Créativité et volume de jeu

• Dani Ceballos (Real Madrid) – Valeur : 8 M€

Piste prioritaire de l’été dernier, Ceballos revient logiquement sur la table. Peu utilisé à Madrid, il pourrait être poussé vers la sortie cet hiver. Une opportunité premium pour l’OM, qui rêve d’un maestro de sa trempe.

• Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) – Valeur : 18 M€

Wolves est dernier de Premier League… mais Bellegarde brille.

Polyvalent, explosif, excellent dans les transitions, il connaît parfaitement la Ligue 1. Un retour en France pourrait le séduire.

MILIEU OFFENSIF : Le poste où l’OM pourrait frapper fort

• Ismaël Salibari (PSV Eindhoven) – Valeur : 27 M€

Comme Igor Paixão, c’est le gros transfert possible. Très en forme aux Pays-Bas, Salibari apporterait intensité, créativité et projection. Une recrue XXL si l’OM veut changer de dimension.

• Sofiane Diop (Nice) – Valeur : 8 M€

La piste la plus alléchante rapport qualité/prix.

Avec 6 buts déjà cette saison, Diop retrouve son meilleur niveau. Un profil Ligue 1 confirmé, technique, percutant — et peut-être accessible si Nice accepte de discuter.

• Himad Abdelli (Angers) – Valeur : 7 M€

Il ne prolongera pas au SCO : son départ est acté. Abdelli, créatif et très propre entre les lignes, serait une solution idéale pour renforcer la rotation sans exploser le budget.

AILIER DROIT : Préparer l’avenir… ou l’après-Greenwood

• Gessime Yassine (Dunkerque) – Valeur : 4 M€

Gagnant de la Coupe du monde U20, très suivi, Yassine représente une opportunité magnifique. Une doublure parfaite derrière Greenwood, avec une énorme marge de progression.

• Anis Hadj Moussa (Feyenoord) – Valeur : 20 M€

Plus cher, plus confirmé, plus explosif. Hadj Moussa deviendrait une cible prioritaire en cas de départ de Greenwood cet été. Un ailier moderne, intense, décisif : un profil Ligue Europa/Champions League-ready.

BUTEUR : Trouver un numéro 9… ou un crack à polir

• Matthis Abline (Nantes) – Valeur : 22 M€

Suivi l’été dernier par l’OM, Abline vit une saison compliquée avec un FC Nantes en danger.

Un contexte qui pourrait pousser Waldemar Kita à négocier. Jeune, complet, percutant : un pari séduisant pour un club qui veut se rajeunir.

• Sidiki Chérif (Angers) – Valeur : 2 M€

Le coup très malin. Explosif, technique, instinctif, Chérif incarne le pari d’avenir parfait.

À faible coût, l’OM pourrait y gagner un futur crack.

Le mercato parfait de l’OM ? Un mix réalisme + ambition

Avec ces pistes, Bastien Aubert et Louis Chrestian ont construit un mercato cohérent, intelligent et très “Longoria-compatible” :

des joueurs techniques, jeunes ou confirmés, capables d’améliorer immédiatement l’effectif tout en préparant l’avenir.

Entre opportunités contractuelles (Mingueza, Ceballos, Abdelli), prêts potentiellement accessibles (Andrey Santos), et coups ambitieux (Salibari, Bellegarde), l’OM a de quoi se réinventer dès janvier.