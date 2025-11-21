RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !
Louis Chrestian
21 novembre 2025

La trêve internationale a inspiré l’équipe de But Football Club sur YouTube. Dans leur dernière émissionBastien Aubert et Louis Chrestian ont dressé le portrait du mercato idéal de l’Olympique de Marseille pour cet hiver… et même commencé à se projeter vers l’été prochain.

Objectif : renforcer intelligemment chaque ligne, avec des profils cohérents, réalistes, compatibles avec la philosophie de Pablo Longoria et l’œil sportif de Mehdi Benatia.

Voici leur shopping list poste par poste.

LATÉRAL DROIT : Un vrai concurrent pour Murillo

• Oscar Mingueza (Celta Vigo) – Valeur : 18 M€

L’Espagnol arrive en fin de contrat en 2026 et représente une opportunité à moindre coût cet hiver. Solide, polyvalent, formé au Barça, Mingueza pourrait pousser Murillo à se surpasser tout en apportant une vraie expérience du haut niveau.

DÉFENSEUR CENTRAL : Anticiper l’incertitude Aguerd

• Charlie Cresswell (Toulouse) – Valeur : 12 M€

C’est LA piste prioritaire.
Avec Nayef Aguerd toujours en soins et sans date de retour, l’OM pourrait accélérer sur le jeune défenseur anglais de Toulouse. Puissant, agressif et déjà très mature, Cresswell incarne à la fois l’avenir et le présent.

MILIEU DÉFENSIF : Trouver le vrai patron du milieu

• Ismaël Yüksek (Fenerbahçe) – Valeur : 11 M€

Inoxydable en Turquie, Yüksek est un vrai récupérateur, infatigable, agressif et propre. Le profil idéal pour concurrencer les titulaires et donner une autre dimension au milieu marseillais.

• Andrey Santos (Chelsea) – Valeur : 35 M€

Révélation à Strasbourg, l’international brésilien joue très peu à Chelsea.
Sa situation pourrait pousser les Blues à ouvrir la porte à un prêt cet hiver, un scénario qui ferait le bonheur de l’OM. Impact, puissance, vista : un coup parfait si Longoria décide d’attaquer ce dossier.

MILIEU RELAYEUR : Créativité et volume de jeu

• Dani Ceballos (Real Madrid) – Valeur : 8 M€

Piste prioritaire de l’été dernier, Ceballos revient logiquement sur la table. Peu utilisé à Madrid, il pourrait être poussé vers la sortie cet hiver. Une opportunité premium pour l’OM, qui rêve d’un maestro de sa trempe.

• Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) – Valeur : 18 M€

Wolves est dernier de Premier League… mais Bellegarde brille.
Polyvalent, explosif, excellent dans les transitions, il connaît parfaitement la Ligue 1. Un retour en France pourrait le séduire.

MILIEU OFFENSIF : Le poste où l’OM pourrait frapper fort

• Ismaël Salibari (PSV Eindhoven) – Valeur : 27 M€

Comme Igor Paixão, c’est le gros transfert possible. Très en forme aux Pays-Bas, Salibari apporterait intensité, créativité et projection. Une recrue XXL si l’OM veut changer de dimension.

• Sofiane Diop (Nice) – Valeur : 8 M€

La piste la plus alléchante rapport qualité/prix.
Avec 6 buts déjà cette saison, Diop retrouve son meilleur niveau. Un profil Ligue 1 confirmé, technique, percutant — et peut-être accessible si Nice accepte de discuter.

• Himad Abdelli (Angers) – Valeur : 7 M€

Il ne prolongera pas au SCO : son départ est acté. Abdelli, créatif et très propre entre les lignes, serait une solution idéale pour renforcer la rotation sans exploser le budget.

AILIER DROIT : Préparer l’avenir… ou l’après-Greenwood

• Gessime Yassine (Dunkerque) – Valeur : 4 M€

Gagnant de la Coupe du monde U20, très suivi, Yassine représente une opportunité magnifique. Une doublure parfaite derrière Greenwood, avec une énorme marge de progression.

• Anis Hadj Moussa (Feyenoord) – Valeur : 20 M€

Plus cher, plus confirmé, plus explosif. Hadj Moussa deviendrait une cible prioritaire en cas de départ de Greenwood cet été. Un ailier moderne, intense, décisif : un profil Ligue Europa/Champions League-ready.

BUTEUR : Trouver un numéro 9… ou un crack à polir

• Matthis Abline (Nantes) – Valeur : 22 M€

Suivi l’été dernier par l’OM, Abline vit une saison compliquée avec un FC Nantes en danger.
Un contexte qui pourrait pousser Waldemar Kita à négocier. Jeune, complet, percutant : un pari séduisant pour un club qui veut se rajeunir.

• Sidiki Chérif (Angers) – Valeur : 2 M€

Le coup très malin. Explosif, technique, instinctif, Chérif incarne le pari d’avenir parfait.
À faible coût, l’OM pourrait y gagner un futur crack.

Le mercato parfait de l’OM ? Un mix réalisme + ambition

Avec ces pistes, Bastien Aubert et Louis Chrestian ont construit un mercato cohérent, intelligent et très “Longoria-compatible” :
des joueurs techniques, jeunes ou confirmés, capables d’améliorer immédiatement l’effectif tout en préparant l’avenir.

Entre opportunités contractuelles (Mingueza, Ceballos, Abdelli), prêts potentiellement accessibles (Andrey Santos), et coups ambitieux (Salibari, Bellegarde), l’OM a de quoi se réinventer dès janvier.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or foncent tout droit vers un record complètement fou

Par William Tertrin
OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !
Mercato...

OM : Découvrez le mercato parfait de l’OM cet hiver !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !
ASSE...

ASSE : Le prix de Lucas Stassin est fixé !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…
FC Nantes...

FC Nantes : Le cauchemar continue pour Francis Coquelin…

Par Louis Chrestian
OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?
OM...

OM – Mercato : Et si Joel Ordóñez devenait leur grand regret ?

Par Louis Chrestian
Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
OL...

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !

Par Louis Chrestian
OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !
Juventus Turin...

OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
ASSE...

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Par Louis Chrestian
La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !
FC Nantes...

La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !
ASSE...

ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !
OGC Nice...

OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !

Par Louis Chrestian
OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !
Ligue 1...

OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !

Par William Tertrin
ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !
ASSE...

ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Par William Tertrin
ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule

Par William Tertrin
Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une annonce est tombée pour le futur d’un joueur de De Zerbi

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Par William Tertrin
Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France
Equipe de France...

Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France

Par William Tertrin
PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !
Ligue 1...

PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !

Par William Tertrin
PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria
International...

PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet