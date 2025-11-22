Stade Rennais : le groupe avec une absence majeure pour gâcher la rentrée de Paul Pogba

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, a communiqué la liste des joueurs retenus pour le choc face à l’AS Monaco en fin d’après-midi.

Ce samedi à 19h, le Stade Rennais accueillera l’AS Monaco. Paul Pogba, convoqué pour la première fois au sein du groupe asémiste, sera la grande attraction de ce choc. Les Rouge et Noir chercheront à aligner un troisième succès, après Strasbourg (4-1) et le Paris FC (1-0). Ils devront le faire sans Seko Fofana, qui n’a pas été retenu par Habib Beye. Le milieu de terrain est rentré tardivement de sélection ivoirienne avec une gêne musculaire.

Gardiens : Akabou, Samba, Silistrie.

Défenseurs : Aït Boublal, Brassier, Frankowski, Jacquet, Merlin, Nagida, Rouault, Seidu.

Milieux : Blas, Camara, Cissé, Kamara, Rongier.

Attaquants : Al-Tamari, Embolo, Lepaul, Meïté, Rosier.