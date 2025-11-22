En interview, Estéban Lepaul a pris la défense de son entraîneur au Stade Rennais, Habib Beye, très critiqué en début de saison.

Dans le long entretien qu’il a accordé à L’Equipe, Estéban Lepaul est interrogé sur le début de saison compliqué du Stade Rennais. L’attaquant estime que les critiques ayant accompagné les Rouge et Noir n’étaient pas vraiment justifiées, dans la mesure où il y a eu beaucoup de changements pendant l’intersaison et qu’il fallait aux recrues un temps d’adaptation. Il pense aussi que son entraîneur, Habib Beye, a été très critiqué, notamment en raison de son passé de consultant à Canal+.

« Tout n’était pas légitime »

« On s’est fait un peu taper dessus dans les médias, parce que je pense qu’on a aussi un coach (Habib Beye) qui est très exposé au vu de la carrière qu’il a eue, et du fait d’être un personnage public avec des avis tranchés. Mais tout n’était pas légitime. On a un nouvel effectif. On ne se rend pas compte mais, dix semaines, ce n’est pas beaucoup pour travailler. Moi, je suis arrivé en fin de mercato. Breel (Embolo) aussi. Notre premier match tous les deux (contre Lyon, 3-1, le 14 septembre), on le fait au hasard, quasiment. La mayonnaise, elle commence à prendre. Là, on est en train de faire la bascule. »

Estéban Lepaul constate que passer d’Angers à Rennes a constitué une étape majeure dans sa carrière car les standards sont beaucoup plus élevés au SRFC. Mais, pour le moment, il répond parfaitement sur le terrain et semble très à l’aise dans son nouvel environnement.