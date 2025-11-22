OM : la réponse éclatante de Greenwood à un champion du monde !

Il se murmurait avant Nice-OM que Roberto De Zerbi avait perdu Mason Greenwood…

L’OM avait un périlleux déplacement à Nice en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 hier soir et il s’est largement imposé 5-1. Avant la rencontre, Lionel Charbonnier avait épinglé la gestion récente de Mason Greenwood. « De Zerbi a perdu Greenwood en le remplaçant à la pause à Lisbonne alors que c’était son meilleur joueur. », avait déploré le champion du monde 1998.

Greenwood sur les traces de deux légendes de l’OM

Mais la prestation de l’Anglais hier à Nice ne lui a pas vraiment donné raison. Greenwood a signé un doublé qui lui permet de prendre la tête du classement des buteurs de L1, mais aussi de devenir le troisième joueur de l’OM à atteindre la barre des 30 buts en Ligue 1. Il y est parvenu en 46 matchs, derrière Josip Skoblar (38) et Gunnar Andersson (34). Deux légendes de l’OM dont Greenwood s’est rapproché hier. Pas mal, pour un joueur que De Zerbi était censé avoir perdu !