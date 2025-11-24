Désormais à Everton, l’ancien milieu du PSG Idrissa Gueye (36 ans) s’est fait expulser d’entrée de jeu ce soir contre Manchester United… pour avoir frappé un coéquipier !

Quand on parle de dérapage d’Idrissa Gueye, on pense à ses années au PSG quand il refusait de participer aux journées contre l’homophobie. Soit il faisait en sorte de manquer le match en question, soit il refusait de porter le logo arc-en-ciel. Eh bien, désormais, il faudra ajouter l’expulsion pour avoir agressé un coéquipier en plein match à sa liste de dérapages !

Il a frappé un coéquipier

Ce soir, Everton, où il évolue depuis 2022, se déplaçait à Old Trafford. A la 12e minute, Gueye récupère une balle dans sa surface et tente un une-deux avec Michael Keane. Sauf que le défenseur central n’a pas compris et ne fait même pas l’effort d’aller vers le ballon. Un joueur de MU le récupère et enchaîne immédiatement avec une frappe qui passe de peu à côté. Furieux, Gueye vient s’expliquer avec son coéquipier. Sauf que ce dernier n’apprécie pas et repousse le Sénégalais de la tête. Gueye lui assène alors une grosse claque dans la tête. L’arbitre n’hésite pas et l’expulse.

Il faut alors qu’Iliman Ndiaye et Jordan Pickford viennent ceinturer leur coéquipier pour le raccompagner aux tunnel menant aux vestiaires plutôt que d’aller se bagarrer avec Keane. Une bien triste image qui devrait valoir de gros problèmes à l’ancien du PSG.