Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise lâché par la moitié de son vestiaire

Selon L’Equipe, il existe bien une fracture entre Franck Haise et une partie de son effectif. Un proche d’un Aiglon a déclaré au quotidien sportif : « Il a perdu la moitié du vestiaire avec sa communication ». Ces dernières semaines, l’entraîneur du Gym a décidé de ne plus protéger ses joueurs, regrettant publiquement leur incapacité à rester debout au moindre contact ou à faire preuve de constance pendant les matches. Cela donne lieu à quelques scènes assez chaudes, comme par exemple vendredi avec Jonathan Clauss. Dans les dernières minutes du match contre l’OM (1-5), l’entraîneur et son piston droit ont donné l’impression de se prendre le bec.

LOSC : intérêt confirmé du Real Madrid pour Bouaddi

Selon AS, le Real Madrid fait bien partie de la longue liste des courtisans à Ayyoub Bouaddi (18 ans), avec le PSG et la Juventus, entre autres : « Le Real Madrid le suit déjà de près, et il assume des responsabilités inhabituelles pour un jeune de 17 ans. Ayyoub Bouaddi est l’une des révélations de Lille cette année. Le milieu de terrain est pressenti pour être la prochaine grosse vente issue du prolifique centre de formation français ». Mais le Lillois n’est pas le seul jeune très prometteur dans le viseur des Merengue. Il y a aussi Kennet Eichhorn (Hertha Berlin), Kees Smit (AZ), Nico Paz (Côme), Adam Wharton (Crystal Palace), Rodrigo Mendoza (Elche), Chema Andrés (Stuttgart), Daniel Munoz (Crystal Palace), Gilberto Mora (Tijuana) et Nathaniel Brown (Francfort).

OM : Doubal vers l’AS Monaco ?

L’insider @Belo1899OM, plutôt bien informé sur l’OM, assure que l’AS Monaco s’intéresse au jeune latéral gauche tunisien Anis Doubal, qui doit se contenter de jouer avec la réserve en National 3 depuis le début de la saison. « Après l’intérêt manifesté par plusieurs clubs africains dont trois ont formulé des offres concrètes pour Anis Doubal c’est désormais au tour de l’AS Monaco de s’intéresser à l’arrière gauche de l’Olympique de Marseille », a publié le compte qui rappelle que le joueur de 19 ans est sous contrat à l’OM jusqu’en juin 2026. L’Espérance de Tunis est également sur ses traces.

SCO d’Angers : Dujeux regrette déjà Koffi

Prêté par le RC Lens, Hervé Koffi ne devrait pas être autorisé à jouer dimanche face au Racing. Ce sera une grosse perte pour le SCO. Son entraîneur, Hervé Dujeux, a expliqué dimanche après la victoire à Toulouse (1-0) combien son gardien était important : « Hervé a rayonné dans le but. C’est plus qu’un gardien. Il dégage de la sérénité pour le reste de l’équipe. Sa saison est magnifique. C’est une belle personne qu’on a recrutée, en plus d’être un grand gardien ».

LOSC : Giroud a désobéi à Genesio !

Auteur d’un doublé dimanche soir contre le Paris FC, Olivier Giroud a largement contribué à la victoire du LOSC après avoir ignoré une consigne de Bruno Genesio ! « Je suis heureux parce qu’Olivier est encore le meilleur buteur de l’équipe de France aujourd’hui. Ça parle pour lui, mais je sais que cette période n’a pas été simple mentalement. Forcément, c’est la rançon de la gloire. Il n’a pas lâché, il s’est entraîné vraiment comme un grand professionnel, même quand je lui demandais s’il voulait en faire un petit peu moins pour se préserver. Il a été récompensé, je suis heureux. Pour moi, c’est un exemple. On a la chance d’avoir un joueur comme ça dans l’effectif. Il faut que les plus jeunes en profitent, ça va leur faire gagner de l’expérience cette saison », a reconnu le coach du LOSC après la rencontre.

Stade Rennais : Camara monte en régime

Arrivé à la fin de l’été au Stade Rennais, qui l’avait chipé in extremis à Nice, Mahdi Camara n’avait pas effectué des débuts grandioses en Ille-et-Vilaine, avec notamment une expulsion au bout de six minutes pour son deuxième match. Mais depuis, l’ex-Brestois monte en puissance, il est un titulaire indiscutable et il a signé ce samedi un match énorme contre l’AS Monaco (4-1). Passeur décisif pour Aït-Boudlal (20e), l’ancien milieu de l’ASSE a ensuite marqué le deuxième but (48e) avant de provoquer le penalty du quatrième (83e). Suffisant pour se poster en symbole du renouveau rennais depuis trois matches.

AS Monaco : Teze rassure sur Pogba

Coéquipier de Paul Pogba à l’AS Monaco, Jordan Teze a rassuré sur son état de santé à la Turbie. « Paul a 32 ans, mais il est toujours heureux, jeune. Il dégage une fraîcheur, de l’envie. Et sur le terrain, tu vois sa maturité. Tu vois qu’il prend du plaisir, mais sans perdre sa concentration. C’est vraiment un équilibre très difficile à trouver, et il l’a, a-t-il affirmé à L’Équipe. Maintenant, on voit que Paul, c’est LE Paul. Il n’est pas encore à son top, mais avec l’enchaînement des matches… »

AJ Auxerre : Auxerre dit non à Arsenal pour Elyes Saïdi !

Selon Africa Foot, Elyes Saïdi est déjà courtisé en vue du mercato. Le jeune Marocain U17 est vu comme futur crack de l’équipe première et a tapé dans l’oeil d’Arsenal, qui a été recalé par l’AJ Auxerre. D’autres clubs européens dont le nom n’a pas filtré sont aussi sur le coup…