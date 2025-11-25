Revue de presse : Haise lâché par Clauss et le vestiaire de Nice, Rennes a un sauveur qui colle à l’ASSE, Monaco pille l’OM
OM – Newcastle : un titulaire de retour dans le groupe marseillais

Pierre-Emile Hojbjerg en action lors du match entre l'OM et le Stade Brestois.
Bastien Aubert
25 novembre 2025

L’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir Newcastle dans un Vélodrome déjà prêt à s’embraser. Un choc décisif attend les hommes de Roberto De Zerbi, qui jouent une grande partie de leur avenir européen ce soir (21h). Pour rester en vie dans la course à la qualification, chaque détail compte, et la composition du groupe retenu est donc scrutée avec la plus grande attention.

Un rendez-vous décisif au Vélodrome

Ce 5e match de la phase de groupes de la Ligue des Champions revêt une importance capitale pour l’OM. Face à des Magpies ambitieux, les Marseillais savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur. L’énergie de tout un stade sera derrière eux, le Vélodrome étant une nouvelle fois attendu survolté pour porter ses joueurs. Coup d’envoi prévu à 21h pour une soirée qui s’annonce électrique et qui pourrait bien écrire une nouvelle page de l’histoire phocéenne.

Les joueurs sélectionnés par De Zerbi

Pour ce match à haut risque, Roberto De Zerbi a retenu 21 Olympiens prêts à en découdre. Le groupe affiche une belle ossature, mêlant expérience et jeunesse, avec des choix forts pour cette affiche capitale.

Le retour de Pierre-Emile Højbjerg au cœur du jeu marseillais est l’une des grandes satisfactions du soir. L’international danois, absent lors des derniers rendez-vous, apporte son expérience et sa science du placement. De quoi redonner du liant et du caractère à l’entrejeu. L’intérêt autour du joueur ne faiblit pas, d’autant plus que le prix de transfert fixé à 60 millions d’euros pour Pierre-Emile Hojbjerg par l’OM interroge sur son avenir après la Ligue des Champions.

Les absents et les retours notables

Si la présence de Højbjerg constitue une excellente nouvelle pour De Zerbi, le technicien italien doit faire sans plusieurs éléments majeurs. L’absence remarquée de Nayef Aguerd en défense centrale se fait sentir, un coup dur alors que le Marocain s’imposait ces dernières saisons comme l’un des leaders défensifs de l’effectif. Aguerd, aujourd’hui défenseur de West Ham et personnalité phare du football africain, laisse un vide dans la charnière marseillaise à un moment crucial de la saison.

Du côté des retours, Højbjerg est donc le grand gagnant de la liste. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur son actualité, les dernières informations sur ses performances et sa forme sont à retrouver sur la page dédiée à Pierre-Emile Højbjerg.

L’ambiance promet déjà d’être bouillante, avec un public marseillais fidèle au poste, prêt à pousser l’OM vers un succès crucial en Ligue des Champions. Rendez-vous ce soir pour un Vélodrome en fusion et un groupe marseillais déterminé à marquer les esprits.

