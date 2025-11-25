L’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a dévoilé son onze de départ pour l’énorme match qui attend ses troupes ce soir à Stamford Bridge.

Affiche de très haut niveau, ce soir à Stamford Bridge, entre Chelsea, champion du monde des clubs, et le FC Barcelone, qui a tout gagné en Espagne la saison dernière et a été demi-finaliste de la C1. Pour ce choc, Hansi Flick est encore privé de Pedri, qui finit de se rétablir de sa blessure musculaire. Mais c’est la seule absence majeure. Joan Garcia et Raphinha ont fait leur retour au jeu samedi dernier contre l’Athletic Bilbao (4-0), Marcus Rashford est apte après avoir manqué la réception des Basques pour cause de maladie et, surtout, Lamine Yamal est de retour à un niveau très intéressant. Ce qui laisse espérer au FC Barcelone la possibilité de réaliser un gros coup à Chelsea ce soir.

Voici le onze aligné par Hansi Flick. Ronald Araujo prend place en défense centrale aux côtés de Pau Cubarsi, Eric Garcia évoluera devant la défense, au milieu, alors que Raphinha et Rashford débutent sur le banc, Ferran Torres occupant le poste d’ailier gauche.

FCB : J.Garcia – Koundé, Araujo, Cubarsi, Baldé – Garcia, De Jong – Yamal, Fermin, Torres – Lewandowski.