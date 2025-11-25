Le Stade Rennais avait rendez-vous à Paris, ce mardi, pour présenter son dossier devant la DNCG. Il est reparti sans aucune sanction.

Il n’y a pas que sur le terrain que le Stade Rennais se porte bien. Le week-end dernier, les hommes d’Habib Beye ont enchaîné un troisième succès en Ligue 1 en cartonnant l’AS Monaco (4-1) au Roazhon Park. Après un premier 4-1 sur Strasbourg à domicile et une victoire heureux sur la pelouse du Paris FC (1-0), les Rouge et Noir sont remontés à la 6e place du classement. Ils ne sont plus qu’à deux points du LOSC, qui occupe la place qualificative pour les tours préliminaires de la Champions League.

Aucune mesure prise par la DNCG

Sur le terrain financier aussi tout va bien. Ce mardi, la direction rennaise avait rendez-vous à Paris pour y être auditionnée par la direction nationale du contrôle de gestion. Elle en est repartie sans aucune mesure ni sanction. Le gendarme financier n’a rien trouvé à redire. La preuve que, malgré les investissements importants réalisés l’été dernier, le Stade Rennais demeure un modèle de gestion.

Cet aval de la DNCG signifie que le SRFC pourra investir en janvier afin de se renforcer et continuer à offrir à Habib Beye l’effectif dont il a besoin pour ramener le club en Coupe d’Europe.