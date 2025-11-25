La sortie de l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara, sur la programmation systématique de l’ASSE a surpris autant le diffuseur de la Ligue 2, beIN, que les autres clubs.

Zoumana Camara a surpris, hier soir, en taclant beIN pour la programmation systématique de l’ASSE le samedi soir à 20h. L’entraîneur de Montpellier a déclaré : « J’aimerais que de temps en temps, il y ait une certaine équité et que ça ne soit pas toujours la même équipe qui joue le samedi à 20 heures. Qu’il y ait une visibilité, que ça donne de l’audimat, je l’entends, je le comprends, mais ça serait bien que ça ne soit pas toujours les autres qui doivent combler, jouer autour ».

« Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l’ASSE sur notre chaîne »

L’Equipe a voulu savoir si ce sentiment était partagé par tout le monde. Il s’avère que c’est l’inverse. La sortie de Camara fait l’unanimité contre elle ! Le directeur de la rédaction et des antennes de beIN Sports, Florent Houzot, déclare au quotidien sportif : « Cela fait partie de la liberté du diffuseur. Dans une case très concurrentielle comme celle du samedi soir, nous devons mettre la meilleure affiche. Et les plus fortes audiences se font avec Saint-Étienne, un club historique, très populaire, avec un stade plein lorsqu’il joue à domicile. Moi, je ne me permets pas de commenter des stratégies ou des compositions d’équipe. Je serais en faute professionnelle si je ne mettais pas tous les samedis soir l’ASSE sur notre chaîne ».

Même son de cloche chez les présidents de L2. Celui d’Amiens, Bernard Joannin, déclare : « Je respecte la position de Zoumana, mais ni la Ligue, ni le collège de L2 n’ont la possibilité d’intervenir dans ce domaine, c’est le choix du diffuseur, beIN, qui est un partenaire de grande qualité pour notre Ligue 2. Pour la notoriété de Saint-Étienne et pour ses supporters, le samedi est intéressant ». Idem pour le directeur général de Grenoble, Max Marty : « L’ASSE, par son histoire et son impact spectateur, a gagné ses lettres de noblesse dans l’histoire du foot français, cela reste le plus gros club de la division. Ils ont gagné leurs galons à la régulière par le passé ». Zoumana Camara se retrouve bien seul sur cette polémique stérile !