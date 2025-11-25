Auteur du doublé ayant permis à l’OM de battre Newcastle (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang a confié sa joie au micro de Canal+. Leonardo Balerdi, lui, a doublé Eric Di Méco au nombre de cartons reçus…

Pierre-Emerick Aubameyang arbore toujours un grand sourire. Mais celui de ce soir était carrément démesuré ! Auteur d’un doublé en quatre minutes, en début de seconde période, le Gabonais a permis à l’OM de renverser Newcastle (2-1), qui avait ouvert le score en début de partie. Et de se relancer dans la course à la qualification pour le prochain tour. Avec désormais deux victoires en cinq journées, les Phocéens peuvent espérer passer par les playoffs à la fin de l’hiver.

Balerdi a dépassé Di Méco au nombre de cartons…

Au micro de Canal+, Pierre-Emerick Aubameyang est venu dire sa joie après ce succès arraché de haute lutte : « On a pas bien démarré le match. Mais on a repris le jeu en main. À la mi-temps, le coach nous a dit de continuer, de ne pas baisser les bras. » Sans surprise, l’attaquant gabonais a été élu homme du match.

Leonardo Balerdi, lui, était loin de pouvoir prétendre à ce trophée. L’Argentin a encore donné des sueurs froides aux supporters en se faisant avertir d’entrée. Mais ce carton jaune lui a permis d’entrer dans l’histoire de l’OM puisqu’il s’agissait de son 53e, soit un de plus que la légende Eric Di Méco ! Sauf que le Minot avait eu besoin de 277 matches pour atteindre ce total alors que l’Argentin l’a fait en 175 matchs…