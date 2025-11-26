OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?

Grâce à la victoire contre Newcastle, Roberto De Zerbi marche sur les traces d’un certain Raymond Goethals, vainqueur de la Ligue des Champions avec l’OM en 1993.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a rapidement marqué les esprits. En seulement 54 matches officiels à la tête de l’équipe, l’entraîneur italien a remporté 32 rencontres, soit un taux de succès de 59 %.

De Zerbi un peu plus dans l’histoire

Ce chiffre est particulièrement notable dans l’histoire récente du club phocéen. Comme le rapporte le compte X @Statsdufoot, depuis Raymond Goethals en 1993, aucun entraîneur de l’OM n’avait atteint un tel ratio de victoires sur la durée de sa carrière avec le club. Goethals reste légèrement en tête avec 62 % de victoires, mais De Zerbi se rapproche d’un niveau historique. Un joli signe pour l’OM ? Pour rappel, Goethals est l’entraîneur qui a mené Marseille à la Ligue des Champions en 1993…

La 32e rencontre remportée par De Zerbi a eu lieu ce mardi soir, à l’occasion du choc entre l’OM et Newcastle en Ligue des Champions (2-1). Rapidement menés par les Magpies, les Olympiens ont renversé la vapeur en tout début de seconde période, grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. L’espoir est relancé pour aller loin dans la compétition, et De Zerbi semble bien parti pour entrer un peu plus dans l’histoire du club.