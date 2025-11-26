OM : une soirée historique déjà promise au Vélodrome face à Liverpool

Opposé à Liverpool pour un énorme choc de Ligue des Champions en janvier, l’OM est déjà donné grand gagnant !

Après sa victoire 2-1 face à Newcastle lors de la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille retrouve un souffle d’espoir pour décrocher une place en play-offs. Si le parcours des Phocéens avait été marqué par quelques difficultés, cette performance confirme que l’équipe peut tenir son rang sur la scène européenne.

Pour Dominique Séverac, chroniqueur sur L’Équipe du soir, l’OM possède clairement le niveau pour rivaliser avec les plus grands. Interrogé sur La chaîne L’Équipe, il a salué la solidité actuelle de l’équipe et s’est montré très optimiste pour les prochains rendez-vous… dont celui face à Liverpool au Vélodrome !

« Il faut qu’ils comprennent qu’ils font un début de saison tonitruant »

« Ils ont le niveau pour la Ligue des champions. Ils l’ont prouvé même dans les défaites, même à Madrid. Il faut qu’ils se le disent ! Il faut qu’ils comprennent qu’ils font un début de saison tonitruant. Le premier quart d’heure est un premier quart d’heure de scandale, de pression, où ils se disent qu’ils n’ont pas le niveau. Il ne faut pas faire ça. Ils ont le niveau pour battre Newcastle. Je vais même vous le dire : ils vont battre Liverpool ! »

Une déclaration qui pourrait sonner comme un avertissement pour Liverpool. Les Reds, loin de leurs standards habituels et seulement douzièmes en Premier League, semblent vulnérables, laissant entrevoir une opportunité pour l’OM de tirer son épingle du jeu au Vélodrome le 21 janvier prochain.