Mbappé magistral, une défense aux abois… les notes du Real Madrid face à l’Olympiakos (3-4)

Ce mercredi soir, le Real Madrid s’est fait peur face à un Olympiakos qui n’a jamais rien lâché, mais a dû s’en remettre à un quadruplé magistral de Kylian Mbappé. Pas aidé par sa défense, Lunin a notamment fait 5 arrêts, lui qui remplaçait Courtois. Découvrez nos tops, flops et notes côté madrilène (3-4).

Les tops

MBAPPÉ

Avec Bafé Gomis, il est devenu le deuxième joueur français à inscrire un quadruplé en Ligue des Champions (22′, 24′, 29′, 59′). C’est une soirée qui va sans aucun doute restée gravée dans sa carrière. Il a tout fait ce soir, buteur du pied et de la tête, et son association avec Vinicius a été exceptionnelle. Avec trois buts en 7 minutes, il a également rejoint Mohamed Salah au rang des joueurs les plus rapides à inscrire un triplé dans la compétition.

VINICIUS

Très remuant dès le début de la partie avec une très belle frappe repoussée par Tzolakis (3e), il a également été très brillant ce soir, même s’il n’a pas marqué. Il offre le but du 1-1 à Mbappé d’un sublime ballon de l’extérieur du pied, puis le 4-2 sur un centre devant le but. Le Brésilien a tout de même marqué à la 32e, mais sa très belle frappe de l’extérieur de la surface était finalement refusée pour un hors-jeu de Mbappé, passeur.

CAMAVINGA

Énorme match de l’international français ce soir. Dans le double pivot avec un Tchouaméni également très bon, il a notamment été précieux à la récupération, avec 6 ballons grattés ! Pressing, passes, dribbles… il s’est distingué par une merveille ouverture sur le 3e but de Mbappé, parti dans le dos de la défense. Seul point négatif, il est sorti à la mi-temps en raison d’un gros rhume, avec du mal à respirer.

Les flops

CARRERAS

Aligné en central dans une défense à 4, le latéral gauche n’évoluait pas à son poste, et ça s’est quand même beaucoup vu. Il a fait ce qu’il a pu, mais cela a quand même beaucoup pénalisé le Real, surtout dans les airs pour rivaliser avec les Grecs. Sur le troisième but adverse, il est trop loin d’El Kaabi et ne le gêne absolument pas sur son coup de tête.

ASENCIO

Comme le reste de ses coéquipiers, il est complètement à la rue sur l’action de classe sur le premier but grec. Il manque clairement d’agressivité pour empêcher le ballon de circuler. Que dire du deuxième, où il doit beaucoup mieux faire avec Alexander-Arnold pour gérer Taremi et l’empêcher de marquer de la tête.

VALVERDE

Ailier droit ce soir, il a été très discret, avec beaucoup de duels perdus (2 gagnés sur 6), et un repli défensif qui laisse clairement à désirer. En dehors de la défense très fébrile, il aura été l’autre déception de cette partie.

Les notes des Merengue

Lunin (5) – Alexander-Arnold (5), Asencio (4, remplacé par Diaz à la 73e), Carreras (4), Mendy (5) – Tchouaméni (6), Camavinga (7, remplacé par Ceballos à la mi-temps) – Valverde (4), Güler (5, remplacé par Bellingham à la 61e), Vinicius (8, remplacé par Garcia à la 90e) – Mbappé (9).