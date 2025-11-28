ASSE Mercato : Approche allemande pour Stassin, Sainté refroidit Stuttgart !

Courtisé depuis plusieurs mois, Lucas Stassin est désormais au cœur d’un dossier qui dépasse les frontières de la Ligue 2. Ces derniers jours, un grand club étranger a officiellement approché l’ASSE pour prendre la température. Et la réponse des Verts a fait l’effet d’un séisme… jusque de l’autre côté du Rhin. Entre ambitions sportives et valorisation XXL, le dossier Stassin a connu un tournant totalement inattendu.

Un attaquant de 20 ans qui fait grimper les enchères

S’il n’a pas encore trouvé une régularité totale, Lucas Stassin n’en reste pas moins l’un des profils les plus excitants de Ligue 2. À 20 ans, l’attaquant belge cumule déjà 4 buts et 3 passes décisives en 13 matchs, tout en n’ayant disputé que 55 % du temps de jeu disponible. Une influence immense : plus d’un cinquième des buts stéphanois portent sa signature.

Mobilité, finition des deux pieds, jeu aérien, progression constante… Le Belge coche toutes les cases du jeune buteur moderne. Recruté pour 10 millions d’euros en 2024, il a rapidement justifié l’investissement. Et sa cote n’a fait que monter depuis.

Stuttgart passe à l’action… et se heurte au mur stéphanois

D’après Sky Sport, le club qui s’est récemment manifesté n’est autre que le VfB Stuttgart, quatrième de Bundesliga et réputé pour son flair dans le développement des jeunes talents offensifs. Le club allemand a pris contact avec l’ASSE pour sonder une éventuelle ouverture.

L’intérêt était réel, la discussion a été ouverte… mais elle a duré quelques minutes à peine.

La réponse choc : 40 millions… ou rien

La réaction stéphanoise a stupéfié les dirigeants allemands :

pas de négociation en dessous de 40 millions d’euros.

Une somme jugée totalement irréaliste par Stuttgart, qui s’est immédiatement retiré. L’ASSE a assumé une position ferme, presque brutale :

➡️ Stassin n’est pas à vendre en janvier.

Avec un contrat courant jusqu’en 2028 plus une option et l’objectif clair de jouer la montée, impossible pour le club de fragiliser son effectif en plein hiver.

Pas d’urgence pour Stuttgart, mais un signal fort pour le marché

Le VfB n’est pas en situation d’urgence. Deniz Undav, en feu ces dernières semaines (notamment avec un triplé contre Dortmund), porte l’attaque et limite le besoin d’un renfort immédiat. Stuttgart cherche un attaquant, oui, mais pas à un prix hors-gabarit pour un concurrent direct à la titularisation.

Le message envoyé au marché, en revanche, est limpide :

➡️ Saint-Étienne est prêt à verrouiller son joueur à un prix digne d’un top buteur européen.

Le feuilleton ne fait que commencer

L’approche allemande confirme deux choses :

la valeur de Stassin s’envole ,

, l’ASSE ne cédera pas son joyau à six mois de la fin de saison.

Sauf offre démesurée et improbable Lucas Stassin terminera la saison à Saint-Étienne. Reste un point d’interrogation : son souci au mollet, ressenti depuis deux semaines, pourrait-il influencer les prochains mois ?

Ce dossier ressemble à un premier acte. Car si Stuttgart a reculé, l’Europe, elle, continue d’observer. Et le nom de Lucas Stassin pourrait très vite revenir sur toutes les lèvres lors du prochain mercato.