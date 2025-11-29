Real Madrid Mercato : exit Konaté, deux cibles du PSG et du FC Barcelone dans le viseur merengue !

Le Real Madrid a pris sa décision concernant Ibrahima Konaté (Liverpool) et pourrait se rabattre au Mercato sur deux éléments ciblés par le PSG et le FC Barcelone…

Le Real Madrid a tranché. Selon The Athletic, les dirigeants madrilènes ferment définitivement la porte à Ibrahima Konaté,déjà focalisés sur une profonde refonte de leur secteur défensif d’ici 2026. Une décision qui redessine les plans du club et laisse le défenseur français, en difficulté à Liverpool, face à de nouveaux horizons.

L’arrière-garde du Real Madrid s’apprête à connaître de grands bouleversements. La fin de contrat de David Alaba à l’été 2026, couplée à l’incertitude persistante entourant l’avenir d’Antonio Rüdiger, pousse le club à anticiper pour renouveler sa défense centrale. Pressenti un temps parmi les favoris pour succéder à Alaba, Ibrahima Konaté n’est plus considéré comme une option par les décideurs madrilènes qui ont transmis au Liverpool FC un refus formel et définitif. Ce virage s’explique avant tout par les dernières performances en demi-teinte du Tricolore, régulièrement pointé du doigt tant à Liverpool qu’en sélection. Des critiques qui ont fini par peser lourd.

Upamecano ciblé, Guehi aussi

Le Real ciblerait désormais deux profils bien précis pour renforcer son axe : Dayot Upamecano, dans le viseur du PSG, (Bayern Munich, 27 ans) fait figure de nouvelle priorité. Et Marc Guehi (Crystal Palace, 25 ans), dans le viseur du FC Barcelone, est l’autre option envisagée par le club merengue. Solide, régulier et expérimenté, l’international anglais présente l’avantage d’être libre en juin prochain.