Les infos du jour : ça bouge déjà pour Stassin (ASSE), gros coup dur au RC Lens, un cador anglais rêve de Luis Enrique

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce vendredi 28 novembre 2025.

La grosse info : Stassin dans le viseur de Stuttgart

Eirik Horneland avait annoncé hier que Lucas Stassin touché à un mollet, serait absent pour les prochains matchs de l’ASSE et qu’il ne devrait pas rejouer cette année. Et ce vendredi, l’intérêt de Stuttgart pour le Belge est révélé. Il serait la priorité de l’actuel 5e de Bundesliga…

Mais aussi…

