ASSE – Ecotay-Moingt : qui va jouer gros ce soir chez les Verts ?
FC Nantes Mercato : un attaquant sur le carreau débarque à Nantes ! 

Ignatius Ganago
Bastien Aubert
29 novembre 2025

Le 1er janvier 2026 marquera un tournant pour le FC Nantes avec le retour d’Ignatius Ganago (26 ans) après un passage contrasté au New England Revolution. Un come-back qui suscite autant d’espoirs que d’interrogations dans un contexte offensif délicat chez les Canaris.

Un prêt en MLS sans suite pour Ganago

Transféré en prêt avec une option d’achat au New England Revolution, Ganago n’a pas convaincu le club américain d’investir sur son avenir. Avec seulement 3 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de MLS, son expérience outre-Atlantique a été perturbée par de récurrentes blessures musculaires.

Absent plusieurs semaines pour des soucis à l’ischio-jambier puis au mollet, le buteur camerounais n’a plus rejoué depuis début septembre. Son souhait initial de poursuivre l’aventure n’aura finalement pas suffi à convaincre ses dirigeants.

Pour mieux comprendre les contours du dossier et son passage de l’autre côté de l’Atlantique, un dossier complet sur le départ de Ganago en MLS revient sur les coulisses du prêt.

Un retour à la Jonelière sous le signe de l’incertitude

De retour en Loire-Atlantique, l’avenir de Ganago reste plus flou que jamais. Sous contrat au FC Nantes jusqu’en 2027, l’attaquant va d’abord retrouver la Jonelière, mais sans garantie d’intégration dans l’effectif. Sa situation contractuelle pose question : restera-t-il ou sera-t-il à nouveau sur la liste des départs lors du prochain mercato ?

Dans son entourage, le sentiment prédomine que rien n’est encore décidé : la concurrence interne, la forme physique, mais aussi les choix sportifs du staff pourraient peser lourd.

Le parcours mouvementé de Ganago à Nantes

Arrivé à l’été 2022, l’ancien Niçois n’a jamais connu de stabilité aux bords de l’Erdre. Après un début prometteur, le scénario s’est noirci avec une lourde blessure au genou fin 2023, freinant net son ascension.

  • 6 buts inscrits en 57 matchs avec Nantes
  • Buts décisifs : victoire face à Karabagh en Ligue Europa (2-1), but du maintien contre Angers (1-0)
  • Rupture des ligaments croisés en 2023, puis prêt aux États-Unis

Ces flashes décisifs n’ont pas suffi à installer Ganago comme un titulaire indiscutable. D’ailleurs, lors de la rumeur d’un départ définitif, certains rappelaient sa volonté d’aller au bout de l’expérience MLS.

Peut-il relancer l’attaque nantaise ?

La réalité chiffrée est brutale : le FC Nantes ne pointe qu’à la 15e place, avec seulement 12 buts inscrits en Ligue 1. L’attaque des Canaris souffre, le rendement des avants-centres n’est pas à la hauteur des attentes.

Le retour d’un joueur au profil puissant et combatif pourrait-il inspirer un nouvel élan ? Ganago a déjà prouvé, par le passé, un certain sang-froid dans les moments chauds. Mais après une année hachée de blessures, c’est sa capacité à retrouver rapidement du rythme qui interroge.

Pour un aperçu global des perspectives, l’éventualité de voir Ganago dès janvier relancer l’attaque nantaise anime les débats dans la communauté jaune-et-verte.

Supporters partagés sur son avenir

Dans les tribunes et sur les réseaux, les avis divergent. Beaucoup estiment que le principal chantier n’est pas l’attaque, mais la création au milieu, d’autres voient dans Ganago l’atout capable de peser dans la rotation s’il retrouve toutes ses capacités.

Certains pointent tout de même ses fragilités physiques et une tendance à l’irrégularité. En définitive, la question reste ouverte : après un prêt inabouti, le retour de Ganago sera-t-il synonyme de renaissance ou d’un nouveau départ discret ? Le marché des transferts à Nantes cet hiver s’annonce plus que jamais crucial pour l’avenir du joueur… et du collectif nantais.

