Monaco – PSG : Lucas Hernandez sous haute surveillance sur le Rocher
FC Barcelone, PSG : Neymar héroïque au Brésil, son message fort à Carlo Ancelotti !

FC Barcelone, PSG : Neymar héroïque au Brésil, son message fort à Carlo Ancelotti !
Laurent Hess
29 novembre 2025

Non, Neymar n’est pas si cramé ! L’ancienne star du Barça et du PSG a sorti une grosse performance cette nuit pour sauver Santos.

Dans une nuit vibrante à Santos, Neymar a renversé le destin d’un club en détresse et d’une carrière soumise au doute. Malgré le brouhaha constant autour de ses blessures, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a livré une prestation remarquable, remettant Santos sur la voie du maintien, et rappelant à tout le Brésil que rien n’est fini quand Neymar prend le jeu à son compte. Santos jouait bien plus qu’un simple match face à Sport Recife : l’ombre d’une relégation planait, la menace d’une disparition pure et simple alimentait même toutes les discussions. Depuis des semaines, les projecteurs scrutent Neymar sous toutes les coutures : ses rechutes, l’avis des médecins, les critiques sur son engagement. Présent sur la pelouse contre l’avis médical, Neymar a d’abord ouvert le score d’un tir incisif, signature d’une technique intacte. Et en seconde mi-temps, il a enfilé le costume de passeur sur corner, offrant le troisième but d’une victoire capitale (3-0) pour éloigner Santos de la zone rouge.

Neymar retrouve la forme à six mois du Mondial

Au sortir du match, Neymar a reconnu qu’il avait joué malgré les douleurs. « Cette blessure ne m’empêchera pas de jouer. Honnêtement, tout ne va pas bien, mais je me sens de mieux en mieux », a-t-il expliqué. Sorti ovationné, les larmes aux yeux, la diva a reçu l’hommage du public, il a été salué par la presse brésilienne unanime sur le courage affiché. Les commentaires pointent son esprit de sacrifice et fait de lui aà nouveau un candidat légitime à un retour en sélection en vue de la Coupe du monde. Un retour qui dépendra en premier lieu d’un homme : Carlo Ancelotti.

