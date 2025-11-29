Real Madrid : Xabi Alonso annonce une pluie de bonnes nouvelles et recadre Joan Laporta (FC Barcelone)

Le coach du Real Madrid était en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour lui de rebondir sur les récentes attaques du président du FC Barcelone.

Vendredi, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s’était indigné des propos de Florentino Pérez, qui avait dénoncé les liens étroits existants entre La Liga et le Barça. «Les arbitres ont toujours favorisé Madrid. Sans remonter trop loin, lors de la dernière journée (2-2 contre Elche, ndlr), deux buts ont été marqués qui, à mon avis, montrent clairement que Bellingham touche le ballon avec le bras, ce qui lui facilite le but, et sur l’autre, Vinicius casse le nez d’Inaki. Ces deux buts n’auraient pas dû être validés et maintenant le Barça serait en tête de la Liga», a-t-il soufflé. Des propos sur lesquels Xabi Alonso n’a pas trop souhaité s’éterniser ce samedi en conférence de presse.

Mastantuono, Rüdiger et Militao bons pour le service

« On sait bien que ce sont des discours populistes pour servir ses propres intérêts. On se concentre sur nous-mêmes », a-t-il glissé, avant d’annoncer plusieurs bonnes nouvelles. Elles concernent Antonio Rüdiger et Eder Militao, de retour à l’entraînement collectif, et Franco Mastantuono, qui peut à nouveau s’entraîner sans douleur. En revanche, Dean Huijsen reste à l’infirmerie.