ASSE : l’avenir des Verts en Coupe se jouera à Paris
OM : catastrophe avant le LOSC, deux joueurs dont un titulaire déjà sur le carreau !

Balerdi et Emerson à l'OM
Bastien Aubert
30 novembre 2025

À cinq jours d’un choc capital face au LOSC (20h45), l’OM doit faire face à deux nouveaux pépins physiques dans son effectif. 

Les maux de l’OM ne sont pas encore terminés. Accroché par le Toulouse FC hier à l’Orange Vélodrome (2-2), Roberto De Zerbi est confronté à la blessure de deux nouveaux joueurs : Emerson Palmieri et CJ Egan-Riley inquiètent sérieusement le staff. De Zerbi ne cache plus son inquiétude.

Egan-Riley joue blessé !

Egan-Riley, fautif sur le deuxième but toulousain après une touche offerte à l’adversaire, traîne une contusion osseuse au bas de la jambe depuis désormais un mois. Selon L’Équipe, le défenseur anglais de 22 ans joue avec douleur, raison pour laquelle il n’est utilisé qu’avec parcimonie. De quoi poser question sur son utilisation à Lille, surtout dans un match où la solidité défensive sera primordiale. Et pour Emerson, la situation n’est pas plus rassurante. Titulaire au coup d’envoi face à Toulouse, il a demandé à sortir dès le début de la seconde période.

Emerson a demandé à sortir

Roberto De Zerbi a expliqué après la rencontre : « Emerson m’a demandé à être remplacé dès le début de la deuxième période. Toulouse avait un joueur rapide, alors j’ai mis Egan-Riley. S’il n’avait pas demandé à sortir, je ne l’aurais pas remplacé. » Une déclaration qui en dit long sur son état physique. L’OM se retrouve donc face à un vrai casse-tête alors que Nayef Aguerd n’a pas totalement rassuré pour son retour au jeu hier soir en étant impliqué sur l’ouverture du score du Téfécé. 

