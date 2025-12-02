FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?
FC Nantes : Kita a-t-il raison de fustiger l’arbitrage après l’OL ?

Bastien Aubert
2 décembre 2025

Waldemar Kita a sorti la sulfateuse contre l’arbitrage après la déroute du FC Nantes face à l’OL (0-3). A-t-il eu raison ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet se positionnent.

« L’arbitrage a juste précipité la chute des Canaris »

« Waldemar Kita a clairement dépassé les bornes dans ses critiques envers l’arbitrage après la lourde défaite du FC Nantes à Lyon. Le carton rouge reçu par Junior Mwanga en fin de première période est certes dur à avaler, mais il ne doit pas servir de prétexte. Même à 11 contre 11, les Canaris n’avaient pas les moyens de rivaliser avec des Gones appliqués et organisés. Cette expulsion n’a fait qu’accélérer une chute qui était déjà inévitable tant le niveau collectif du FC Nantes est faible.

En s’en prenant à l’arbitrage, Kita évite de regarder la réalité en face. Le vrai problème réside dans le jeu pauvre et irrégulier de son équipe, incapable de produire des actions construites ou de poser le rythme face à des adversaires mieux armés. Derrière cette défaite se cache aussi l’avenir incertain de Luis Castro sur le banc : l’entraîneur portugais est confronté à un effectif limité et à des résultats qui le placent sous pression, et Kita ne peut pas cacher éternellement ces faiblesses derrière la variable arbitrage. »

Bastien AUBERT

« C’est culotté de sa part ! »

« Qu’il y ait des erreurs d’arbitrage dimanche lors de la défaite du FC Nantes au Groupama Stadium, je ne le nie pas, bien au contraire. Mais que ce soit Waldemar Kita qui monte au créneau, c’est risible, voire même ridicule. C’est bien cette personne qui a repris le président de l’OM, Pablo Longoria, de volée après ses critiques sur le même sujet à Auxerre en début d’année ? Qui lui a dit qu’il devait respecter un peu plus le championnat de France ? J’espère que le dirigeant marseillais lui rappellera sa leçon de morale lors de la prochaine assemblée générale de la Ligue ! Je me souviens aussi que Waldemar Kita était intervenu dans L’Equipe pour dire qu’il fallait arrêter de critiquer les arbitres, toujours au printemps. Faites ce que je dis, pas ce que je fais…

Au-delà de ça, la sortie de Kita masque le vrai problème : il a recruté un très bon entraîneur mais lui a offert un cadeau empoisonné sous la forme d’un effectif très diminué. Oui, il y a eu erreur arbitrale contre Lorient puis à Lyon mais, vraiment, le principal problème du FC Nantes aujourd’hui ne se situe pas là. Il est sur le terrain, où les joueurs manquent pour la plupart de talent et, plus problématique, de confiance. Et ce n’est certainement pas en voyant leur président dégoupiller de la sorte qu’ils vont retrouver de la sérénité… »

Raphaël NOUET

