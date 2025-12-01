Les Lillois ont visiblement hâte d’en découdre avec l’OM vendredi ! Après Bruno Genesio, c’est le président du LOSC, Olivier Létang, qui a évoqué le choc en mettant la pression aux Marseillais.

Vendredi, en plus de l’enjeu sportif, il y aura une vraie rivalité entre directions de l’OM et du LOSC. Car à Marseille, personne n’oublie tous les mauvais coups joués par Olivier Létang à Pablo Longoria et Medhi Benatia ces dernières années. Il y a le fait que le président lillois soutienne Vincent Labrune à la Ligue, ce qui lui a permis d’accéder à un poste à responsabilités à la LFP. Il y a aussi ses critiques récurrentes contre les méthodes du duo phocéen, notamment cet été quand l’OM a failli recruter Edon Zhegrova. Et enfin, il y a le feu qu’en janvier, quand le LOSC s’est qualifié en Coupe de France au Vélodrome, Létang a été à peine sanctionné pour avoir menacé le quatrième arbitre alors que Benatia a pris trois mois fermes pour lui avoir parlé…

« L’OM sera le favori de cette rencontre »

Bref, l’entente n’est pas du tout cordiale entre les deux camps. Et Olivier Létang n’a pas l’intention de calmer le jeu, en témoigne cette déclaration, hier, après la victoire du LOSC au Havre (1-0) : « On a un très grand combat vendredi contre l’Olympique de Marseille, qui sera le favori de cette rencontre. Donc on va les attendre ». L’OM favori ? C’est un peu facile et personne ne doit y croire. Pour rappel, les Dogues ne sont qu’à deux points des Marseillais. Ils leur passeront donc devant en cas de succès à la Decathlon Arena vendredi…

Cette déclaration pourrait-elle entraîner une passe d’armes avec les Marseillais ? C’est peu probable. Pablo Longoria est toujours suspendu suite à son dérapage à Auxerre (0-3) alors que Medhi Benatia se fait plus discret depuis ses multiples suspensions de la saison dernière. Samedi, il n’a ainsi critiqué l’arbitrage qu’à travers les réseaux sociaux, pas devant les médias. C’est donc surtout sur le terrain que ça devrait chauffer entre Lillois et Marseillais vendredi !