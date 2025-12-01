PSG Mercato : une cible offensive out jusqu’en mars !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : Létang (LOSC) met la pression avant le choc !

Le président du LOSC, Olivier Létang, en plein appel téléphonique au Havre.
Raphaël Nouet
1 décembre 2025

Les Lillois ont visiblement hâte d’en découdre avec l’OM vendredi ! Après Bruno Genesio, c’est le président du LOSC, Olivier Létang, qui a évoqué le choc en mettant la pression aux Marseillais.

Vendredi, en plus de l’enjeu sportif, il y aura une vraie rivalité entre directions de l’OM et du LOSC. Car à Marseille, personne n’oublie tous les mauvais coups joués par Olivier Létang à Pablo Longoria et Medhi Benatia ces dernières années. Il y a le fait que le président lillois soutienne Vincent Labrune à la Ligue, ce qui lui a permis d’accéder à un poste à responsabilités à la LFP. Il y a aussi ses critiques récurrentes contre les méthodes du duo phocéen, notamment cet été quand l’OM a failli recruter Edon Zhegrova. Et enfin, il y a le feu qu’en janvier, quand le LOSC s’est qualifié en Coupe de France au Vélodrome, Létang a été à peine sanctionné pour avoir menacé le quatrième arbitre alors que Benatia a pris trois mois fermes pour lui avoir parlé…

« L’OM sera le favori de cette rencontre »

Bref, l’entente n’est pas du tout cordiale entre les deux camps. Et Olivier Létang n’a pas l’intention de calmer le jeu, en témoigne cette déclaration, hier, après la victoire du LOSC au Havre (1-0) : « On a un très grand combat vendredi contre l’Olympique de Marseille, qui sera le favori de cette rencontre. Donc on va les attendre ». L’OM favori ? C’est un peu facile et personne ne doit y croire. Pour rappel, les Dogues ne sont qu’à deux points des Marseillais. Ils leur passeront donc devant en cas de succès à la Decathlon Arena vendredi…

Cette déclaration pourrait-elle entraîner une passe d’armes avec les Marseillais ? C’est peu probable. Pablo Longoria est toujours suspendu suite à son dérapage à Auxerre (0-3) alors que Medhi Benatia se fait plus discret depuis ses multiples suspensions de la saison dernière. Samedi, il n’a ainsi critiqué l’arbitrage qu’à travers les réseaux sociaux, pas devant les médias. C’est donc surtout sur le terrain que ça devrait chauffer entre Lillois et Marseillais vendredi !

Ligue 1LOSCOM
#A la une

Les plus lus

Dusan Vlahovic en pleurs après sa sortie sur blessure lors de Juventus-Cagliari.
Mercato...

PSG Mercato : une cible offensive out jusqu’en mars !

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, en plein appel téléphonique au Havre.
Ligue 1...

OM : Létang (LOSC) met la pression avant le choc !

Par Raphaël Nouet
Harry Kane célébrant un but avec la sélection anglaise.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Bayern annonce un prix et une date limite pour Harry Kane !

Par Raphaël Nouet
Endrick lors de l'échauffement ayant précédé le match entre le Real Madrid et l'Olympiakos.
Mercato...

OL Mercato : Endrick (Real Madrid) a craqué… une bonne nouvelle pour les Gones !

Par Raphaël Nouet
L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !
Ligue 1...

L’OM humilie le PSG… et séduit les Français comme jamais !

Par Bastien Aubert
L'OL a rossé le FC Nantes
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : Pierre Ménès tranche la polémique arbitrale et l’avenir du FCN en Ligue 1 

Par Bastien Aubert
Gautier Larsonneur (ASSE)
ASSE...

ASSE : pluie de mauvaises nouvelles pour les Verts avant Dunkerque 

Par Bastien Aubert
OM Mercato : c’est chaud pour garder O’Riley !
Mercato...

OM Mercato : c’est chaud pour garder O’Riley !

Par Laurent Hess
Pierre Ménès
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès nomme le meilleur joueur de Beye et vend la mèche sur son avenir

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick annonce du très lourd avant l’Atlético !

Par Bastien Aubert
Le RC Lens à la fête
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Ménès envoie les Sang et Or en Ligue des Champions, le PSG et l’OM sont prévenus !

Par Bastien Aubert
Les joueurs de l'ASSE en joie
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin peut signer au Stade Rennais, Horneland tient son nouveau buteur !

Par Bastien Aubert
Marco Asensio (Fenerbahçe)
PSG...

PSG Mercato : Marco Asensio règle ses comptes avec Luis Enrique 

Par Bastien Aubert
Jaouen Hadjam (Young Boys)
FC Nantes...

OM Mercato : après Blas au Stade Rennais, Benatia vise un flop du FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez (Atlético Madrid)
FC Barcelone...

FC Barcelone, PSG Mercato : coup de théâtre pour Alvarez, le Barça a totalement craqué ! 

Par Bastien Aubert
Les supporters du FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes : furax, les supporters préparent une action coup de poing contre le RC Lens !

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal avec l'écusson du FC Barcelone derrière lui.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le Maroc, choix numéro 1 de Lamine Yamal !

Par Bastien Aubert
Revue de presse : les supporters de Nice affrontent Haise et les joueurs, Sage se lâche sur Gradit, une signature à Rennes 
Ligue 1...

Revue de presse : les supporters de Nice affrontent Haise et les joueurs, Sage se lâche sur Gradit, une signature à Rennes 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens en tête de la L1
Ligue 1...

RC Lens : Gervais Martel rêve du titre, Pierre Sage confirme enfin ! 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça prépare déjà le départ de Yamal au PSG ! 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : les Kita ont fixé un ultimatum à Luis Castro !

Par Bastien Aubert
L'état-major de l'OM
Mercato...

OM Mercato : un petit prodige annonce son arrivée au club, le Mercato sera monstrueux en janvier !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : un autre club de L1 que le Paris FC prend la pole pour Stassin, le dossier s’accélère !  

Par Bastien Aubert
L'OM à la peine
Ligue 1...

OM : De Zerbi déplore un nouveau blessé de taille avant le LOSC !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet