RC Lens Mercato : Leca a ciblé le remplaçant de Gradit… l’OM, le LOSC et le PSG se l’arrachent !

A la recherche d’un nouveau défenseur central droitier pour remplacer Jonathan Gradit, gravement blessé, le RC Lens lutte avec plusieurs gros clubs français et anglais pour s’adjuger les services d’un nouveau petit prodige.

Le RC Lens est en pleine urgence pour remplacer Jonathan Gradit, victime d’une grave blessure vendredi dernier à La Gaillette. Et dans les bureaux du club artésien, Top Mercato affirme qu’un nom circule avec insistance : Chibuike Nwaiwu, jeune révélation nigériane de Wolfsberger en Autriche. Mais attention, le RC Lens n’est pas seul sur ce dossier explosif.

Nwaiwu enflamme la Ligue 1

L’OM, le PSG, le LOSC, le RC Strasbourg, mais aussi le Bayer Leverkusen et Leeds, se sont tous positionnés pour tenter de rafler la pépite. Arrivé en Autriche à l’été 2024 pour seulement 300 000 euros, Nwaiwu a littéralement explosé sur le terrain. Aujourd’hui, sa valeur marchande frôle les 7 millions d’euros, preuve de sa progression fulgurante et de l’intérêt qu’il suscite partout en Europe. Sa polyvalence est un atout majeur : capable d’évoluer en défense centrale droitier mais aussi en milieu défensif, il offre des options tactiques précieuses, notamment pour un PSG en quête de solutions pour densifier son effectif.

Un temps d’avance pour le PSG ?

Toujours d’après Top Mercato, Luis Campos suit le dossier de très près et pourrait tenter de boucler l’opération rapidement pour devancer la concurrence française et européenne. Mais le RC Lens et les autres prétendants ne comptent pas se laisser faire. Le suspense est total : entre les négociations qui s’annoncent serrées et l’appétit des grands clubs, Chibuike Nwaiwu pourrait bien être l’homme qui fera trembler le mercato hivernal.