FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d’agir cet hiver
FC Nantes Mercato : le vestiaire commence à se rebeller, les Kita priés d'agir cet hiver

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, avant un match.
William Tertrin
4 décembre 2025

Si le recrutement de Deiver Machado va apporter du sang neuf au FC Nantes, il ne suffira pas à contenter tout le monde. Car désormais, même le vestiaire réclame des recrues.

Avant le gros rendez-vous face au leader lensois, Johann Lepenant a pris la parole devant les médias, ce jeudi, et a mis les dirigeants du FC Nantes face à une réalité : le vestiaire réclame des renforts dès ce mercato hivernal.

Des arrivées espérées d’urgence

Le jeune milieu de terrain n’a pas caché les difficultés du groupe et a insisté sur le besoin de temps pour que l’équipe trouve son rythme. « Depuis le début de saison, on dit qu’il faut laisser du temps à cette équipe. Êtes-vous persuadé que ça va venir ? » a-t-il été interrogé. Lepenant a répondu avec optimisme, tout en soulignant les limites actuelles :

« Oui, parce qu’il y a des bonnes idées. On est un groupe jeune, ça met du temps à se mettre en place. Après, il y a aussi un mercato qui arrive. Je pense qu’il y aura quelques arrivées. En tout cas, j’espère. »

Le milieu nantais a tenu à rappeler l’engagement quotidien du groupe, sur le terrain comme à l’entraînement :

« Le groupe bosse, on n’est pas des tricheurs. On donne tout à l’entraînement. Même en match, on essaie de montrer le meilleur visage possible. Le staff bosse. Tous les jours, il est là à chercher des solutions. On ne lâche rien. Je sais que le vent va tourner. »

Lepenant voit « deux à trois recrues »

La question du mercato est donc au centre des préoccupations. Lepenant estime que le groupe a besoin d’être régénéré afin de stimuler la concurrence et d’élever le niveau général :

« Oui, je pense qu’il va falloir deux ou trois recrues pour amener une certaine concurrence. Que le groupe se pousse vers le haut. Je pense que c’est ainsi qu’on va réussir à réaliser de belles choses. Il faut qu’à l’avenir les équipes craignent de venir jouer contre nous. »

Avec ces déclarations, le vestiaire envoie un message clair aux dirigeants : les joueurs veulent des renforts pour pouvoir rivaliser sur le terrain et faire face aux ambitions affichées cette saison. Les prochains jours et le mercato hivernal s’annoncent donc cruciaux pour le FC Nantes, et les supporters suivront de près les décisions des frères Kita, qui ont déjà réussi à attirer Deiver Machado en provenance du RC Lens.

Propos rapportés par Ouest-France.

