FC Nantes Mercato : les Kita prêts à signer un buteur prisé, l’OL et le Stade Rennais enragent !

Prêt à enflammer le mercato hivernal, Waldemar Kita serait prêt à mettre le paquet pour recruter un attaquant racé bien connu au Stade Rennais…

Le mercato n’a même pas ouvert que le nom de Louis Munteanu circule partout. Déjà approché l’été dernier par l’OL, le Stade Rennais et plusieurs clubs de MLS, l’attaquant roumain est désormais suivi par le KRC Genk, le FC Nantes et le Dinamo Zagreb.

Selon les dernières indiscrétions relayées par Jeunes Footeux, Munteanu devrait quitter le CFR Cluj en janvier. Le club traverse une situation financière catastrophique, et un transfert de son buteur de 23 ans devient quasiment inévitable.

Le Stade Rennais, premier sur Munteanu cet été !

L’international roumain, qui évolue aux côtés de Islam Slimani et Kurt Zouma, représente l’une des rares solutions pour renflouer rapidement les caisses. Cet été, Cluj le valorisait entre 15 et 18 millions d’euros. Aujourd’hui, sa cote aurait chuté, mais resterait fixée à au moins 8 millions. Une somme qui attire forcément l’attention du FC Nantes, surtout dans un contexte où le départ de Mostafa Mohamed en janvier n’est plus à exclure.

Genk, ancien club de Ianis Hagi, et le Dinamo Zagreb, adversaire du LOSC en Ligue Europa, ont également pris des renseignements sur ce dossier extrêmement convoité. Mais les dirigeants du FC Nantes voient en Munteanu un profil idéal pour renforcer l’attaque à la Beaujoire. N’en déplaise au Stade Rennais, premier sur le dossier cet été.