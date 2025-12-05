LOSC – OM : Marseille perd le Nord, Balerdi tire la sonnette d’alarme !

Le LOSC s’est imposé ce vendredi soir face à l’OM (1-0). Un résultat logique tant l’équipe de Roberto De Zerbi, complètement apathique, est passée à côté de son match. Leonardo Balerdi n’a pas mâché ses mots dans son analyse…

Un joli but d’Ethan Mbappé, auteur d’un bel enchaînement sur une ouverture de Nabil Bentaleb, en début de match, a permis au LOSC de s’imposer 1-0 ce soir face à l’OM dans le choc de la 15e journée de Ligue 1. Un succès mérité pour les Dogues, qui n’ont tremblé que sur une seule occasion marseillaise, à l’entame du dernier quart d’heure, quand Ozer a sorti un arrêt de grande classe sur une chevauchée plein axe de Greenwood. La frappe de l’Anglais a été le seul tir cadré de la rencontre pour l’OM. C’est dire si l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match.

Balerdi lucide sur le niveau de l’OM

Au micro de BeIN, Leonardo Balerdi, le capitaine de l’OM, a dressé un constat lucide. « On n’a pas fait une bonne première mi-temps, a commenté l’Argentin. En deuxième c’était un peu mieux mais on n’a pas été assez pressants. On n’a pas fait assez. On doit faire beaucoup mieux. Ce n’était pas lié à la pression, non. Il faut améliorer beaucoup de choses. » Si l’OM reste 3e de Ligue 1, le LOSC est revenu à sa hauteur.