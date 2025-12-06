Depuis le début de la saison, aucune équipe ne réalise plus d’appels dans la profondeur en Europe que le RC Lens. Le FC Barcelone n’arrive qu’en deuxième position alors que c’est son point fort.

Le RC Lens meilleur que le FC Barcelone ? En attendant que les deux équipes répondent à la question sur le terrain, pourquoi pas la saison prochaine en Champions League, il est un domaine cette année où les Sang et Or sont plus forts que les Blaugranas. Il s’agit des appels en profondeur. C’est pourtant la grande spécialité des Catalans version Hansi Flick. L’an dernier, aucune équipe ne faisait mieux qu’eux dans ce domaine. Mais cette saison, ils ont été dépassés par le Racing. D’après L’Equipe, les Sang et Or en ont fait 696 en 2025-26 contre 646 aux Barcelonais. Les hommes de Pierre Sage sont également leaders des courses à vide depuis l’arrière (810).

Thomasson n’a jamais autant couru qu’à 32 ans !

Cela prouve que, physiquement, les Lensois sont au top. Depuis l’arrivée de Pierre Sage, ils misent sur un jeu de très haute intensité qui étouffe leurs adversaires. Les résultats sont là puisqu’ils se déplacent ce samedi à Nantes dans la peau du leader de la Ligue 1. Dans l’article, on apprend aussi qu’Adrien Thomasson, qui sera suspendu cet après-midi pour le déplacement dans son ancien club de Nantes, est le joueur du top 5 européen qui imprime le plus de pressings (1.265), le plus de pressings à haute intensité (908) mais aussi celui qui effectue le plus de replis défensifs (78) ! Et tout ça à 32 ans ! A L’Equipe, le milieu de terrain explique ne jamais s’être senti aussi bien.

C’est le fruit d’une préparation réalisée par Guillaume Ravé, responsable de performance arrivé en juin dernier en provenance de Toulouse. En concertation avec Sage, Ravé propose des séances adaptées à tous les joueurs, toujours différentes et en rapport avec le jour du match. Ce qui donne une formation où les blessures sont rares et où les joueurs volent comme des avions sur le terrain. Et vers la Champions League en fin de saison ?