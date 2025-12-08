Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Jonathan Clauss (OGC Nice)
Bastien Aubert
8 décembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre – Paris FC : bagarres entre supporters 

Deux groupes de supporters du Paris FC, les Ultras Lutetia et les Old Clan, se sont affrontés ce dimanche au Havre quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre. Selon L’Équipe, deux stadiers du PFC ont été blessés. Les raisons de cet affrontement demeurent floues comme le club l’a confirmé, via un communiqué, au début de la seconde période : « Nous avons été informés d’un incident survenu ce soir dans le parcage. Les équipes du Paris FC, en coordination avec les services de sécurité du stade et les autorités compétentes, ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone et accompagner les personnes concernées. À ce stade, les circonstances exactes sont en cours d’évaluation. Nous communiquerons dès que des éléments factuels et vérifiés seront disponibles. » 

Stade Rennais : scandale arbitral à Paris ?

Rossé par le PSG samedi au Parc des Princes (0-5), le Stade Rennais a vu sa série de quatre victoires consécutives prendre fin brutalement. Selon le journaliste d’Ici Armorique François Rauzy, l’arbitre n’est pas tout blanc sur l’expulsion de Jérémy Jacquet : « Rennes a donc fait 5 fautes et pris 3 jaunes dans le match (rouge scandaleux pour Jacquet de mon point de vue), un grand M. Bollengier ! »

SCO Angers : Dujeux aurait signé en début de saison

Alexandre Dujeux se satisfait de la victoire du SCO d’Angers hier à Nice. « On aurait signé en début de saison pour avoir aujourd’hui les 19 points qu’on a, affirme le technicien en conférence de presse. Mais les dynamiques, il faut chercher à les entretenir.  » Le faire en enfonçant Nantes (17e), vendredi, serait une bonne manière de terminer l’année en L1.

AJ Auxerre – FC Metz (3-1) : Pelissier savoure la victoire 

Christophe Pelissier a apprécié la victoire de l’AJ Auxerre contre le FC Metz hier à domicile : «  J’ai dit aux joueurs d’en profiter. Depuis le temps qu’on avait perdu ce goût de la victoire(1-0 contre Toulouse, le 21 septembre), ça fait du bien de voir un vestiaire joyeux, a apprécié le coach de l’AJA, ballotté ces dernières semaines par les vents contraires et les mauvais résultats. Dans la tempête, il faut quelqu’un qui dirige le navire. La victoire est importante pour le groupe, pour moi, pour tout le monde. On sait qu’on va batailler jusqu’à la dernière journée. »

AS Monaco : Balogun de retour contre Galatasaray ?

Forfait vendredi à Brest (0-1) en raison d’une « blessure musculaire mineure », Folarin Balogun pourrait faire son retour dans le groupe pour la réception de Galatasaray, demain soir en Ligue des champions. Sa présence au stade Louis-II revêt une importance quasi capitale, puisque l’attaquant américain a marqué un but sur chacun des deux derniers matches européens de l’ASM, à Bodö/Glimt (1-0) et face à Paphos (2-2), et que Mika Biereth est encore passé à côté de son match dans le Finistère. Toujours en réathlétisation, Christian Mawissa devrait être encore trop court pour le rendez-vous de demain.

FC Lorient : Friio et Prud’homme dans la short-list !

Le FC Lorient travaille pour mettre toutes les chances de son côté pour le reste de la saison. En ce sens, Foot Mercato affirme qu’une idée est en train de germer dans l’esprit des dirigeants depuis quelques semaines : une restructuration de leur secteur sportif. Arnaud Tanguy, actuel directeur général, pourrait en faire les frais. Laurent Koscielny, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif, pourrait lui être promu directeur technique. 

Un nouveau directeur sportif et un remplaçant à Arnaud Tanguy. Pour succéder ce dernier, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Laurent Prud’homme qui occupait ce poste à Lyon, il y a encore quelques mois. Pour le poste de directeur sportif, David Friio, également passé par l’OL, est présent dans la short-list même si d’autres profils sont à l’étude.

OGC Nice : Riolo s’inquiète pour le maintien après Angers

Après avoir sorti la sulfateuse sur Jonathan Clauss, Daniel Riolo a partagé ses grandes inquiétudes au sujet du maintien de l’OGC Nice en Ligue 1 suite à l’a défaite à domicile ce dimanche face à Angers (0-1). « Je ne vois pas comment ils peuvent sortir de la crise, a-t-il déclaré sur RMC Sport. L’état-major du club s’était déplacé pour le match, notamment Jean-Claude Blanc et c’est là qu’on voit que Fabrice Bocquet a un pouvoir très limité parce que ça se joue au-dessus de lui. C’était encore catastrophique contre Angers, je ne vois pas quels sont les leviers pour s’en sortir. Il n’y a pas une passe, personne ne met un pied devant l’autre…  Le seul truc, maintenant, c’est d’éviter de descendre. »

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : le président de Dunkerque et un proche d’Enzo Bardeli vendent la mèche pour son avenir cet hiver ! 

Par Bastien Aubert
Florentino Pérez (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso a snobé ses joueurs après le Celta, son avenir déjà tranché par Florentino Pérez ?

Par Bastien Aubert
Denis Bouanga (Los Angeles)
ASSE...

OM Mercato : un ex de l’ASSE devenu star et proche d’Aubameyang recruté pour dynamiser l’attaque ? 

Par Bastien Aubert
Torres et Yamal au Barça
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré un buteur tombé du ciel !

Par Bastien Aubert
Dion Lopy
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le RC Lens a soufflé un nom à l’oreille d’Habib Beye pour remplacer Seko Fofana

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

Par Bastien Aubert
Xabi Alonso (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Ligue 1...

OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

Par Bastien Aubert
ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte
ASSE...

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

Par Laurent Hess
Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène
Liga...

Real Madrid – Celta Vigo (0-2) : les 3 choses à retenir du naufrage madrilène

Par William Tertrin
FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus
Ligue 1...

FC Lorient – OL (1-0) : les notes des Lyonnais, piégés dans le filet des Merlus

Par William Tertrin
ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia
ASSE...

ASSE : Horneland jouera gros contre Bastia

Par Laurent Hess
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : Clauss tourné en ridicule après la défaite contre Angers

Par William Tertrin
Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !
FC Barcelone...

Mercato : le FC Barcelone fonce sur un joueur détesté à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi
Ligue 1...

PSG : le Stade Rennais a, sans le vouloir, fait exploser la compagne de Zabarnyi

Par William Tertrin
Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin
OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !
Bundesliga...

OM, RC Lens Mercato : Elye Wahi fracassé par son coach et envoyé en Russie !

Par Laurent Hess
Paulo Fonseca
Ligue 1...

OL : la compo de Fonseca pour affronter le FC Lorient

Par William Tertrin
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : l’avenir de Castro est scellé, Will Still très chaud pour le remplacer ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà
Mercato...

RC Lens Mercato : Haidara va passer sa visite médicale, mais un problème se pose déjà

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet