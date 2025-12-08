Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre – Paris FC : bagarres entre supporters

Deux groupes de supporters du Paris FC, les Ultras Lutetia et les Old Clan, se sont affrontés ce dimanche au Havre quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre. Selon L’Équipe, deux stadiers du PFC ont été blessés. Les raisons de cet affrontement demeurent floues comme le club l’a confirmé, via un communiqué, au début de la seconde période : « Nous avons été informés d’un incident survenu ce soir dans le parcage. Les équipes du Paris FC, en coordination avec les services de sécurité du stade et les autorités compétentes, ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone et accompagner les personnes concernées. À ce stade, les circonstances exactes sont en cours d’évaluation. Nous communiquerons dès que des éléments factuels et vérifiés seront disponibles. »

Stade Rennais : scandale arbitral à Paris ?

Rossé par le PSG samedi au Parc des Princes (0-5), le Stade Rennais a vu sa série de quatre victoires consécutives prendre fin brutalement. Selon le journaliste d’Ici Armorique François Rauzy, l’arbitre n’est pas tout blanc sur l’expulsion de Jérémy Jacquet : « Rennes a donc fait 5 fautes et pris 3 jaunes dans le match (rouge scandaleux pour Jacquet de mon point de vue), un grand M. Bollengier ! »

SCO Angers : Dujeux aurait signé en début de saison

Alexandre Dujeux se satisfait de la victoire du SCO d’Angers hier à Nice. « On aurait signé en début de saison pour avoir aujourd’hui les 19 points qu’on a, affirme le technicien en conférence de presse. Mais les dynamiques, il faut chercher à les entretenir. » Le faire en enfonçant Nantes (17e), vendredi, serait une bonne manière de terminer l’année en L1.

AJ Auxerre – FC Metz (3-1) : Pelissier savoure la victoire

Christophe Pelissier a apprécié la victoire de l’AJ Auxerre contre le FC Metz hier à domicile : « J’ai dit aux joueurs d’en profiter. Depuis le temps qu’on avait perdu ce goût de la victoire(1-0 contre Toulouse, le 21 septembre), ça fait du bien de voir un vestiaire joyeux, a apprécié le coach de l’AJA, ballotté ces dernières semaines par les vents contraires et les mauvais résultats. Dans la tempête, il faut quelqu’un qui dirige le navire. La victoire est importante pour le groupe, pour moi, pour tout le monde. On sait qu’on va batailler jusqu’à la dernière journée. »

AS Monaco : Balogun de retour contre Galatasaray ?

Forfait vendredi à Brest (0-1) en raison d’une « blessure musculaire mineure », Folarin Balogun pourrait faire son retour dans le groupe pour la réception de Galatasaray, demain soir en Ligue des champions. Sa présence au stade Louis-II revêt une importance quasi capitale, puisque l’attaquant américain a marqué un but sur chacun des deux derniers matches européens de l’ASM, à Bodö/Glimt (1-0) et face à Paphos (2-2), et que Mika Biereth est encore passé à côté de son match dans le Finistère. Toujours en réathlétisation, Christian Mawissa devrait être encore trop court pour le rendez-vous de demain.

FC Lorient : Friio et Prud’homme dans la short-list !

Le FC Lorient travaille pour mettre toutes les chances de son côté pour le reste de la saison. En ce sens, Foot Mercato affirme qu’une idée est en train de germer dans l’esprit des dirigeants depuis quelques semaines : une restructuration de leur secteur sportif. Arnaud Tanguy, actuel directeur général, pourrait en faire les frais. Laurent Koscielny, qui occupe actuellement le poste de directeur sportif, pourrait lui être promu directeur technique.

Un nouveau directeur sportif et un remplaçant à Arnaud Tanguy. Pour succéder ce dernier, l’un des noms qui revient avec insistance est celui de Laurent Prud’homme qui occupait ce poste à Lyon, il y a encore quelques mois. Pour le poste de directeur sportif, David Friio, également passé par l’OL, est présent dans la short-list même si d’autres profils sont à l’étude.

OGC Nice : Riolo s’inquiète pour le maintien après Angers

Après avoir sorti la sulfateuse sur Jonathan Clauss, Daniel Riolo a partagé ses grandes inquiétudes au sujet du maintien de l’OGC Nice en Ligue 1 suite à l’a défaite à domicile ce dimanche face à Angers (0-1). « Je ne vois pas comment ils peuvent sortir de la crise, a-t-il déclaré sur RMC Sport. L’état-major du club s’était déplacé pour le match, notamment Jean-Claude Blanc et c’est là qu’on voit que Fabrice Bocquet a un pouvoir très limité parce que ça se joue au-dessus de lui. C’était encore catastrophique contre Angers, je ne vois pas quels sont les leviers pour s’en sortir. Il n’y a pas une passe, personne ne met un pied devant l’autre… Le seul truc, maintenant, c’est d’éviter de descendre. »