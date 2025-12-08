Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
Raphaël Nouet
8 décembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 8 décembre 2025.

La grosse info : le FC Nantes ne sait plus à quel coach se vouer

La famille Kita a pris la décision de se séparer de Luis Castro après la défaite contre Lens (1-2). Mais la cible prioritaire, Will Still, n’a pas donné suite. Ou pas tout de suite. Ce qui fait que le FC Nantes va continuer avec son entraîneur portugais au moins jusqu’à la trêve hivernale.

FC Nantes : Castro éjecté, les Kita ont lancé un mercato encore plus explosif que prévu ! 

FC Nantes : priorité pour l’après Castro, Will Still a déjà donné sa réponse aux Kita !

FC Nantes : fiasco pour Will Still, le successeur de Luis Castro déjà à Nantes ?

Le FC Nantes fait oublier la piste Still en officialisant Machado

FC Nantes : revirement pour Castro, Ménès annonce une relégation !

FC Nantes : encore un espoir pour Still ?

Mais aussi…

Le mercato bat déjà son plein dans le Forez mais il semblerait qu’Enzo Bardeli ne quittera pas Dunkerque cet hiver.

ASSE : le RC Lens a changé le destin d’une promesse verte

ASSE : l’avenir d’Horneland déjà scellé par Kilmer Sports ? 

ASSE Mercato : le président de Dunkerque et un proche d’Enzo Bardeli vendent la mèche pour son avenir cet hiver ! 

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser va se présenter pour Stassin ! 

ASSE Mercato : Horneland se moque royalement de Bardeli ! 

ASSE Mercato : Guillou souffle une piste très sérieuse à l’oreille de Kilmer Sports 

ASSE : un cauchemar d’Horneland reviendra le hanter contre Bastia

Roberto De Zerbi s’est montré incisif envers ses critiques comme envers la mentalité de ses joueurs avant le match contre l’Union Saint-Gilloise.

OM : double bonne nouvelle avant l’Union Saint-Gilloise

OM Mercato : un ex de l’ASSE devenu star et proche d’Aubameyang recruté pour dynamiser l’attaque ? 

OM Mercato : Benatia craque et supervise déjà le successeur de Balerdi !

OM Mercato : une offre monstrueuse pour Greenwood, casse-tête pour Benatia !

OM Mercato : Strasbourg prêt à détourner une cible à 100 M€ ?

OM : De Zerbi tacle les critiques et secoue ses joueurs avant l’USG

L’actualité des clubs moins médiatisés de L1, c’est ici !

Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Le meilleur onze de la 15e journée de Ligue 1 est à découvrir ci-dessous.

RC Lens, PSG, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 15e journée de Ligue 1

C’est peu dire que l’entraîneur lyonnais n’a pas goûté la prestation de son équipe au Moustoir (0-1) dimanche soir.

OL : Fonseca fracasse ses joueurs après Lorient, les Gones pètent les plombs ! 

Le directeur sportif lensois finalise l’arrivée d’une recrue qui coûtera beaucoup moins cher que prévu.

RC Lens Mercato : Leca réalise un nouveau tour de magie avec Haïdara

RC Lens : Sage reçoit 2 bonnes nouvelles en provenance de l’OGC Nice

Les grandes manœuvres vont commencer au SRFC en prévision de cet hiver. Un milieu pourrait débarquer.

Stade Rennais Mercato : le RC Lens a soufflé un nom à l’oreille d’Habib Beye pour remplacer Seko Fofana

Les crises au Real Madrid et à Liverpool pourraient offrir sur un plateau des joueurs de très haut niveau au PSG.

PSG Mercato : Doha enfin prêt à concrétiser le rêve absolu de l’émir du Qatar en janvier ?

PSG Mercato : le Real Madrid KO, Doha prépare un double braquage à 170 M€ ! 

PSG : un gros coup dur pour Luis Enrique à Bilbao ?

L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. Il pourrait être débarqué après Manchester City mercredi.

Real Madrid : après le Celta Vigo, Xabi Alonso furax et lâché par son vestiaire ? 

Real Madrid : Xabi Alonso a snobé ses joueurs après le Celta, son avenir déjà tranché par Florentino Pérez ?

Real Madrid : Rüdiger perd ses nerfs, un enfant supporter en fait les frais à l’entraînement !  

Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !

Les Unes de la presse espagnole ce mercredi, c’est ici !

Revue de presse espagnole : nouveau coup dur au Real Madrid, le FC Barcelone a ferré un buteur tombé du ciel !

L’entraîneur barcelonais espère renouer avec la victoire en Champions League.

FC Barcelone : Flick se moque du Real Madrid et prépare une énorme surprise contre Francfort !

FC Barcelone Mercato : Laporta rêve d’un Galactique pour remplacer Lewandowski !

ASSEFC BarceloneFC NantesLigaLigue 1Ligue 2LOSCOLOMPSG
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
ASSE...

Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'un match au Vélodrome.
Ligue des champions...

OM : De Zerbi tacle les critiques et secoue ses joueurs avant l’USG

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du déplacement à Dunkerque.
ASSE...

ASSE : un cauchemar d’Horneland reviendra le hanter contre Bastia

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au micro de Ligue 1+.
Ligue 1...

RC Lens : Sage reçoit 2 bonnes nouvelles en provenance de l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
Action du dernier Strasbourg-OM.
Mercato...

OM Mercato : Strasbourg prêt à détourner une cible à 100 M€ ?

Par Raphaël Nouet
Will Still lors de son passage sur le banc de Southampton.
FC Nantes...

FC Nantes : encore un espoir pour Still ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après une action ratée par le PSG face à Rennes.
Ligue 1...

PSG : un gros coup dur pour Luis Enrique à Bilbao ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca au téléphone avant un match du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca réalise un nouveau tour de magie avec Haïdara

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood lors du match de l'OM à Lille.
Mercato...

OM Mercato : une offre monstrueuse pour Greenwood, casse-tête pour Benatia !

Par Raphaël Nouet
Luis Castro, le regard sombre, lors de la défaite du FC Nantes à domicile contre le RC Lens.
FC Nantes...

FC Nantes : revirement pour Castro, Ménès annonce une relégation !

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane au stade Vélodrome, lors de l'Universe League.
Liga...

Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Brestois.
FC Nantes...

Le FC Nantes fait oublier la piste Still en officialisant Machado

Par Raphaël Nouet
Federico Valverde (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid KO, Doha prépare un double braquage à 170 M€ ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Guillou souffle une piste très sérieuse à l’oreille de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Laporta rêve d’un Galactique pour remplacer Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : fiasco pour Will Still, le successeur de Luis Castro déjà à Nantes ?

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick se moque du Real Madrid et prépare une énorme surprise contre Francfort !

Par Bastien Aubert
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Rüdiger perd ses nerfs, un enfant supporter en fait les frais à l’entraînement !  

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland se moque royalement de Bardeli ! 

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi (OM)
Mercato...

OM Mercato : Benatia craque et supervise déjà le successeur de Balerdi !

Par Bastien Aubert
Mohamed Salah (Liverpool)
Mercato...

PSG Mercato : Doha enfin prêt à concrétiser le rêve absolu de l’émir du Qatar en janvier ?

Par Bastien Aubert
Bernard Arnault (PFC)
ASSE...

ASSE Mercato : une offre impossible à refuser va se présenter pour Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : priorité pour l’après Castro, Will Still a déjà donné sa réponse aux Kita !

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : scandale au Stade Rennais, Riolo achève Nice après l’affaire Clauss, un ex de l’OL à Lorient ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet