Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 8 décembre 2025.

La grosse info : le FC Nantes ne sait plus à quel coach se vouer

La famille Kita a pris la décision de se séparer de Luis Castro après la défaite contre Lens (1-2). Mais la cible prioritaire, Will Still, n’a pas donné suite. Ou pas tout de suite. Ce qui fait que le FC Nantes va continuer avec son entraîneur portugais au moins jusqu’à la trêve hivernale.

Mais aussi…

Le mercato bat déjà son plein dans le Forez mais il semblerait qu’Enzo Bardeli ne quittera pas Dunkerque cet hiver.

Roberto De Zerbi s’est montré incisif envers ses critiques comme envers la mentalité de ses joueurs avant le match contre l’Union Saint-Gilloise.

L’actualité des clubs moins médiatisés de L1, c’est ici !

Le meilleur onze de la 15e journée de Ligue 1 est à découvrir ci-dessous.

C’est peu dire que l’entraîneur lyonnais n’a pas goûté la prestation de son équipe au Moustoir (0-1) dimanche soir.

Le directeur sportif lensois finalise l’arrivée d’une recrue qui coûtera beaucoup moins cher que prévu.

Les grandes manœuvres vont commencer au SRFC en prévision de cet hiver. Un milieu pourrait débarquer.

Les crises au Real Madrid et à Liverpool pourraient offrir sur un plateau des joueurs de très haut niveau au PSG.

L’avenir de Xabi Alonso au Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. Il pourrait être débarqué après Manchester City mercredi.

Les Unes de la presse espagnole ce mercredi, c’est ici !

L’entraîneur barcelonais espère renouer avec la victoire en Champions League.

