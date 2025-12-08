En plus d’avoir proposé 100 M€ pour Mason Greenwood, l’Arabie Saoudite continue à lorgner le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information de Fichajes, selon qui Mason Greenwood serait dans le viseur de Neom. Le club nouvellement créé de la ville futuriste d’Arabie Saoudite serait prêt à mettre 100 M€ pour l’ailier anglais. Une somme énorme qui pourrait inciter l’OM à lâcher sa star, alors que Medhi Benatia a juré la semaine dernière au micro de RMC qu’il ne vendrait pas son meilleur joueur cet hiver. Mais l’occasion est peut-être trop belle pour la laisser passer…

Al-Qadsiah tient vraiment à recruter Balerdi

Selon Sacha Tavolieri, un autre club saoudien, Al-Qadsiah, viserait un Marseillais. Cet Olympien, c’est Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM a déjà fait l’objet d’une offre de la part du club dirigé par Michel, légende du Real Madrid ayant entraîné les Phocéens en 2015-16, n’y laissant pas un souvenir impérissable. Cette offre avait été refusée par Pablo Longoria et Medhi Benatia. Selon Tavolieri, l’OM pourrait revoir sa position en cas d’offre comprise entre 30 et 40 M€.

C’est que Balerdi est loin d’être incontournable au sein de l’équipe. Benjamin Pavard et Nayef Aguerd font de meilleures prestations depuis le début de la saison, en attendant que Facundo Medina revienne de blessure. Balerdi, lui, se montre souvent fébrile, trop nerveux et continue d’avoir des sautes de concentration qui coûtent des buts à son équipe. Alors, pour 40 M€, peut-être que l’OM laissera filer un joueur qui défend ses couleurs depuis cinq ans.