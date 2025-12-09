Blessé à la cheville, Ebenezer Annan (23 ans) va manquer plusieurs semaines de compétition. L’ASSE pourrait recruter un renfort bien connu des supporters pour le remplacer.

C’est un coup dur dont l’ASSE se serait bien passée. Ebenezer Annan a été stoppé net par une blessure à la cheville à Dunkerque. Verdict : plusieurs semaines d’absence, et un chantier immense pour Eirik Horneland, déjà fragilisé sportivement. Le timing est catastrophique, d’autant que derrière Annan, il n’y a… personne. Ou presque.

Le seul remplaçant disponible de métier se nomme Lassana Traoré, un jeune sans la moindre minute en Ligue 2. Impensable pour tenir la baraque plusieurs matchs. Résultat : le board stéphanois s’est réuni tambour battant. Et une tendance se dégage, comme l’indique Daily Mercato. L’ASSE envisage très sérieusement de recruter un joker médical dès décembre pour éviter de couler sur un poste devenu sinistré. Et un nom a surgi. Un nom que personne n’attendait : Mahmoud Bentayg.

Bentayg, une option viable pour l’ASSE ?

Oui, Bentayg, l’ancien latéral gauche de l’ASSE vendu à Zamalek pour un million d’euros l’été dernier, après une saison où il avait autant frustré qu’intrigué. Un joueur que le public stéphanois n’avait pas forcément regretté… mais qui redevient soudain une option crédible. Le Marocain a rompu son contrat en Égypte et se retrouve libre. À zéro euro. Exactement le genre d’opportunité qui colle à la situation financière des Verts, eux qui ont déjà investi 25 millions cet été, dont 2 pour le seul Annan.

Chez les supporters, l’idée surprend et inquiète. Bentayg connaît le club, connaît la France, connaît Geoffroy-Guichard, et présente au moins le mérite d’être immédiatement opérationnel. Il ne serait pas un pari, juste une rustine. Reste une autre trajectoire possible : attendre janvier pour aller chercher une valeur sûre et lâcher un billet – encore –, ce qui ne semblait absolument pas dans les plans il y a encore deux semaines.