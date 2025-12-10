Le défenseur de l’ASSE Maxime Bernauer a révélé qu’au moment de s’engager avec les Verts, en février dernier, il a également été approché par le FC Nantes.

Maxime Bernauer a fait une grosse révélation dans le mensuel Tribune Verte : au moment de s’engager avec l’ASSE, en février dernier, il était en contacts avec un autre club français. Ce club, c’est le FC Nantes. Mais à travers ses propos, on devine que le défenseur central a été attiré par le prestige des Verts mais également par les idées de jeu d’Eirik Horneland. A l’époque, c’est Antoine Kombouaré qui était sur le banc des Canaris et son jeu simpliste n’a pas incité Bernauer à filer en Loire-Atlantique, où le maintien était mieux engagé que dans le Forez…

« Jouer dans un club comme Sainté, avec son projet, c’est top »

« À Zagreb, j’ai vécu des supers moments. Je suis passé de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, c’était vraiment bien. Je savais que cette expérience pouvait m’ouvrir des portes. Le club a pu me revendre comme il le voulait aussi. Sainté s’est présenté. C’était Nantes ou Saint-Étienne. Je n’avais jamais joué en Ligue 1, et même si le contexte était compliqué ici à Saint-Étienne, c’est un club historique. J’avais envie de revenir en France, mon deuxième enfant venait de naître. Le confort ici, on ne l’a pas forcément ailleurs. »

« En plus, l’ASSE venait de recruter un nouvel entraîneur, quelqu’un qui aime le foot et avec lequel je partage les idées. Même si on ne gagnait pas beaucoup, on voyait l’évolution dans le jeu et il est arrivé à mettre en place des choses intéressantes. Et moi, ça correspondait bien à mes qualités. On n’a pas réussi à se maintenir mais le projet des Verts reste grand. Aujourd’hui, jouer dans un club comme Sainté, avec son projet, c’est top. »