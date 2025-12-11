Le football européen est en pleine effervescence, et rares sont les clubs capables de maintenir une dynamique de victoires sur le long terme. Actuellement, seuls quatre clubs du Big 5 européen affichent une série d’au moins cinq victoires consécutives en championnat, et parmi eux se trouvent le RC Lens et le FC Barcelone.

D’ailleurs, aucune équipe ne réalise plus d’appels dans la profondeur en Europe que le RC Lens, et le FC Barcelone n’arrive qu’en deuxième position alors que c’est son point fort. Preuve que le RCL est bien plus proche du Barça qu’il n’y paraît…

RC Lens : l’outsider qui surprend

Le RC Lens, habitué des hauts et des bas, réalise un début de saison exceptionnel en Ligue 1. Avec cinq victoires consécutives, le club nordiste s’installe parmi les leaders du championnat et fait parler de lui bien au-delà des frontières françaises.

Cette série est le reflet d’un collectif solide et d’une cohésion remarquable sur le terrain. Les joueurs ont trouvé un équilibre entre solidité défensive et efficacité offensive, et l’entraîneur Pierre Sage sait tirer le meilleur de son effectif. Pour un club de province, cette performance est un véritable signal : Lens n’est plus là pour participer, mais pour imposer son rythme dans la course au titre.

Les supporters du Racing Club de Lens, fervents et passionnés, peuvent se réjouir de cette série qui rappelle les grandes heures du club. Chaque match devient un rendez-vous excitant au Stade Bollaert-Delelis, où l’ambiance et l’engagement des joueurs créent une alchimie unique.

FC Barcelone : la machine catalane continue

De son côté, le FC Barcelone poursuit sa quête de régularité en Liga. Le club catalan enchaîne lui aussi les victoires (6) avec une efficacité redoutable. Cette série s’inscrit dans la logique d’un retour au haut niveau après quelques saisons plus compliquées.

Barcelone combine talent individuel et force collective, et son attaque reste l’une des plus redoutables d’Europe. La capacité du club à se remettre en ordre de marche et à enchainer les succès démontre que la mentalité de gagnant est toujours bien présente au FCB.

Un parallèle intéressant

Si Lens et Barcelone évoluent dans des contextes différents — l’un est un outsider, l’autre un géant historique — les deux clubs partagent une même dynamique de réussite. En enchaînant les victoires, ils montrent que la régularité et la cohésion d’équipe sont les clés pour s’imposer, que l’on soit un club de province ou un géant européen.

Pour ce qui est du RC Lens, le rêve de titre est toujours aussi présent, avec la saison 2022-2023 comme parallèle, lorsque le club avait terminé 2e, à un seul point du PSG. Cette fois, les Sang et Or pourraient imiter 1998, lorsqu’ils avaient remporté leur tout premier titre de champion de France.