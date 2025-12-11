FC Nantes : la vérité derrière le départ de Luis Castro éclate, Franck Kita sans pitié !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le temps de Luis Castro à la tête du FC Nantes aura été bref et chargé de tension. Moins de six mois après son arrivée, le Portugais est évincé alors que l’équipe s’apprête à disputer un derby décisif contre Angers, symbole d’un club dominé par l’urgence et la fébrilité sportive.

Une semaine décisive avant le derby

La dernière ligne droite du mandat de Luis Castro s’est jouée en coulisses, sur fond de crise sportive. Après une défaite face à Lens qui a plongé Nantes parmi les relégables, l’ambiance s’est raidie, chaque instant semblait compter double. La direction a envisagé une transition, faute de solution immédiate pour remplacer l’entraîneur. Les noms ont circulé, l’idée d’un duo temporaire a même été évoquée, mais sans aboutir.

En parallèle, la recherche d’un nouvel élan s’est intensifiée. La piste menant à un technicien étranger n’a pas abouti, tandis qu’une promotion interne envisagée n’a finalement pas trouvé preneur. Même l’assistant de la réserve n’a pas voulu se lancer dans l’aventure. Dans ce contexte d’attente et de doutes, la tension était palpable à deux jours d’un match clé.

Un bilan sportif fragilisant

Les chiffres ne pardonnent pas : seulement deux victoires en quinze journées de Ligue 1 et onze petits points récoltés. Le FC Nantes s’enlise dangereusement dans le bas du classement, et l’inquiétude de la relégation grandit semaine après semaine. L’échec à imposer un esprit de conquête s’est ressenti autant dans les résultats que sur le terrain, où la dynamique n’a jamais vraiment pris racine.

Face à cette spirale négative, même les plus fidèles soutiens de Luis Castro ont dû reconnaître l’urgence d’une réaction. Malgré quelques signes d’amélioration ponctuels, les Canaris semblaient incapables de retrouver confiance ou continuité.

Kita sans pitié, les coulisses de la décision

La rupture s’est nouée sur un fil ténu. Luis Castro aborde normalement la préparation avant le derby, puis se présente en conférence de presse, visiblement affecté mais déterminé. Pourtant, une discussion de dernière minute avec Franck Kita fait basculer le destin du Portugais. « Le DG délégué nantais aurait senti que Castro n’avait plus forcément l’énergie suffisante pour inverser la tendance », indique L’Équipe.

Le duo décisionnaire du club, la famille Kita, n’attend même pas le feu vert définitif de son remplaçant pour acter la séparation. L’échange a été décisif : le dirigeant nantais, décrivant un technicien à court de solutions, choisit l’électrochoc. Ce mercredi-là, l’ensemble du staff portugais est remercié.

Les limites du projet Castro

À son arrivée, Luis Castro devait incarner une nouvelle philosophie, faire confiance à la jeunesse et obtenir des résultats avec un budget limité. Mais très vite, le rêve s’est dissous dans la réalité. Après huit matchs, Nantes n’avait enregistré qu’un succès, les ajustements opérés n’effaçaient pas le manque d’efficacité dans les deux surfaces.

Plus encore, la phrase du coach sur la “Ferrari” et le “vélo” est restée en travers de la gorge des dirigeants. Pour Castro, l’effectif validé cet été n’offrait pas la marge de manœuvre espérée, mais il n’a pas su imposer une identité forte. Des joueurs clés ont réclamé des renforts, signe que le vestiaire lui-même ne croyait plus à l’alchimie du projet initial.

Les attentes pour la suite au FC Nantes

Désormais, c’est Ahmed Kantari qui hérite d’un costume de pompier de service. Sa mission est claire : stopper l’hémorragie sportive et sauver le club d’une relégation qui menace depuis trop longtemps. Le vestiaire, aussi, attend une impulsion et un renfort significatif lors du mercato hivernal, pour inverser la tendance.

L’épisode Castro s’inscrit dans une série de mouvements sur le banc nantais, symbole d’un club jamais apaisé. Devant l’urgence, Nantes n’a pas eu d’autre choix que d’agir vite, espérant que ce sursaut permettra enfin d’échapper à la valse permanente des entraîneurs et d’amorcer un nouveau cycle, cette fois tourné vers le maintien et un avenir, à défaut d’être radieux, simplement stable.