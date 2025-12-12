ASSE Mercato : Davitashvili sur le départ, Kilmer face à un dilemme crucial !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’AS Saint-Étienne est sur tous les radars cet hiver, et un nom fait trembler le Forez : Zuriko Davitashvili. À la croisée des chemins, l’attaquant géorgien focalise l’attention alors que Besiktas, mais aussi un club européen non dévoilé, accélèrent pour le recruter. Entre ambition sportive et réalité économique, les Verts abordent un mercato crucial pour la suite de leur saison.

L’attaquant géorgien, élément clé de Saint-Étienne

Arrivé durant l’été pour renforcer le secteur offensif de l’ASSE, Davitashvili, 24 ans, n’a pas tardé à se rendre indispensable. Sous contrat jusqu’en 2028, il s’est hissé parmi les joueurs les plus décisifs du club, alignant 6 buts et 1 passe décisive en 14 journées de Ligue 2. Si l’été dernier, le club stéphanois, sous la houlette de Kilmer Sports, avait verrouillé sa star malgré les sollicitations, la donne a sensiblement évolué cet hiver.

Le Géorgien avait d’ailleurs manifesté son agacement face à son blocage estival, au point de refuser de jouer certains matches de présaison. Mais une fois la tempête passée, il a prouvé sur le terrain qu’il restait un homme de caractère et un atout majeur pour la montée. Son adaptation express tranche avec d’autres recrutements qui peinent parfois à s’imposer en Ligue 2. En novembre, il affichait encore haut et fort sa volonté d’aider le club à retrouver l’élite.

Besiktas passe à l’action, un autre club européen en embuscade

Cet hiver, le dossier Davitashvili s’accélère. Selon Foot Mercato, Besiktas a affiché son intérêt concret auprès de l’entourage du joueur et entend finaliser rapidement une arrivée. Outre le grand club turc, un autre prétendant, dont l’identité reste confidentielle, suit le dossier de près et pourrait également soumettre une offre attractive. Le challenge international séduit le joueur, dont la cote ne cesse de grimper après ses premiers mois réussis sous le maillot vert.

Un dilemme crucial : montée ou plus-value financière ?

Pour l’ASSE, la réflexion se complexifie. L’été dernier, la position de Kilmer Sports était ferme : Davitashvili ne partirait à aucun prix. Mais la lutte pour la montée en Ligue 1 s’annonce serrée, et les dirigeants sont désormais « à l’écoute du marché ». L’offensive turque couplée à une valorisation du joueur estimée aujourd’hui à environ 9 millions d’euros (après un achat à 6 M€ cet été) pose le dilemme central :



Investir pleinement sur sa star offensive pour maximiser les chances de retrouver l’élite – ou profiter d’une grosse proposition pour réaliser une plus-value immédiate, quitte à fragiliser le secteur offensif pour la deuxième partie de saison ?

Le contexte économique de la Ligue 2 et l’ambition retrouvée sous pavillon canadien ouvrent la porte à un changement de politique. Garder Davitashvili jusqu’en mai renforcerait les espoirs de promotion, mais un départ cet hiver pourrait permettre au club de réinvestir rapidement, à défaut d’assumer le risque sportif d’une montée sans son atout maître.

Quel avenir pour Davitashvili et l’ASSE ?

Titulaire indiscutable et performant également avec la sélection de Willy Sagnol, Zuriko Davitashvili est aujourd’hui au centre des enjeux du projet stéphanois. Si Saint-Étienne veut s’installer durablement parmi les favoris pour la montée, le club devra doser lucidité financière et ambition sur le terrain. Le mercato hivernal pourrait redéfinir bien plus que le visage de l’effectif : c’est une partie de l’avenir sportif des Verts qui se joue.

Avec le dossier Lucas Stassin, qui est également très courtisé, il se pourrait bien que l’ASSE perde ses deux stars offensives cet hiver…