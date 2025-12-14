🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait l’intention de surprendre son adversaire du soir, l’AS Monaco, en n’alignant pas Mason Greenwood à son poste habituel.

Ce soir, en clôture de la 16e journée, l’OM et l’AS Monaco joueront gros au Vélodrome. Quoi qu’il y arrive, il y aura au minimum un déçu car les deux formations ont besoin de s’imposer. Les Phocéens parce qu’ils sont à sept points du PSG après son succès à Metz (3-2) hier et peut-être à huit de Lens s’il s’impose face à Nice. Les Monégasques parce qu’ils sont tombés en dehors de la zone européenne au gré de leurs mauvais derniers résultats en Ligue 1.

Greenwood en meneur de jeu ?

Pour cette affiche, Roberto De Zerbi aurait l’intention de tenter un coup tactique, selon La Provence. L’entraîneur de l’OM envisagerait de dézoner Mason Greenwood pour l’aligner en meneur de jeu, derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette configuration, l’OM jouerait comme d’habitude en 4-2-3-1 avec Timothy Weah dans le couloir droit, Greenwood dans l’axe et Igor Paixao à gauche. L’idée étant vraisemblablement de renforcer les côtés, où les Monégasques sont efficaces.

L’Equipe, lui, voit plutôt l’OM jouer de façon classique, avec Greenwood à droite et Weah derrière lui. En revanche, le quotidien sportif pense que Leonardo Balerdi démarrera sur le banc, remplacé par Benjamin Pavard dans l’axe. Cela donne le onze suivant : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, O’Riley, Paixao – Aubameyang. Alors que La Provence, elle, propose le onze suivant : Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Vermeeren – Weah, Greenwood, Paixao – Aubameyang. Pour rappel, ce sera le dernier match des Africains avant leur départ pour le Maroc, où se jouera la Coupe d’Afrique des Nations.