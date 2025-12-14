À LA UNE DU 14 DéC 2025
[08:31]ASSE : Tardieu fait son mea culpa et pointe une faiblesse récurrente
[08:10]FC Barcelone : 10 milliards arrivent, le Real Madrid… et l’OM s’étranglent
[07:52]FC Nantes Mercato : 2 départs déjà actés et un casse-tête pour Kantari
[07:30]RC Lens : Sage veut exorciser un fantôme face à Nice, et ce n’est pas Haise
[07:14]PSG : l’OM soutient officiellement Flamengo pour la Coupe Intercontinentale
[06:59]OM – AS Monaco : De Zerbi prêt à tenter un coup avec Greenwood ?
[06:00]ASSE – Bastia (2-2) : les notes du match
[05:00]OM : Greenwood digne du Ballon d’Or, vraiment ?
[00:00]Wanda Nara met le feu à Noël avec un décolleté osé
[22:42]ASSE – Bastia (2-2) : Horneland pousse un gros coup de gueule
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM – AS Monaco : De Zerbi prêt à tenter un coup avec Greenwood ?

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 06:59
💬 Commenter
Mason Greenwood et Roberto De Zerbi lors du match entre l'OM et le Stade Brestois.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait l’intention de surprendre son adversaire du soir, l’AS Monaco, en n’alignant pas Mason Greenwood à son poste habituel.

Ce soir, en clôture de la 16e journée, l’OM et l’AS Monaco joueront gros au Vélodrome. Quoi qu’il y arrive, il y aura au minimum un déçu car les deux formations ont besoin de s’imposer. Les Phocéens parce qu’ils sont à sept points du PSG après son succès à Metz (3-2) hier et peut-être à huit de Lens s’il s’impose face à Nice. Les Monégasques parce qu’ils sont tombés en dehors de la zone européenne au gré de leurs mauvais derniers résultats en Ligue 1.

Greenwood en meneur de jeu ?

Pour cette affiche, Roberto De Zerbi aurait l’intention de tenter un coup tactique, selon La Provence. L’entraîneur de l’OM envisagerait de dézoner Mason Greenwood pour l’aligner en meneur de jeu, derrière Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette configuration, l’OM jouerait comme d’habitude en 4-2-3-1 avec Timothy Weah dans le couloir droit, Greenwood dans l’axe et Igor Paixao à gauche. L’idée étant vraisemblablement de renforcer les côtés, où les Monégasques sont efficaces.

L’Equipe, lui, voit plutôt l’OM jouer de façon classique, avec Greenwood à droite et Weah derrière lui. En revanche, le quotidien sportif pense que Leonardo Balerdi démarrera sur le banc, remplacé par Benjamin Pavard dans l’axe. Cela donne le onze suivant : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, O’Riley, Paixao – Aubameyang. Alors que La Provence, elle, propose le onze suivant : Rulli – Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – Hojbjerg, Vermeeren – Weah, Greenwood, Paixao – Aubameyang. Pour rappel, ce sera le dernier match des Africains avant leur départ pour le Maroc, où se jouera la Coupe d’Afrique des Nations.

OMAS Monaco

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : AS Monaco, OM