PSG, Juventus Turin : Thiago Motta vers un rebond en Liga

Libre depuis son départ de la Juventus Turin, l’ancien milieu du PSG Thiago Motta est sur le point de s’engager avec un club de Liga.

Après seulement six mois sous la houlette de Sergio Francisco, la Real Sociedad a acté un virage majeur en mettant fin à la mission de son coach immédiatement après la défaite face à Gérone. Le club basque veut désormais éviter de sombrer dans une bataille pour le maintien et aspire à structurer un projet plus ambitieux pour retrouver les places d’honneur en Liga.

Thiago Motta en pole à la Real Sociedad

Le nom de Thiago Motta s’impose avec insistance dans les couloirs de la Real Sociedad. Ancien joueur du PSG et plus récemment coach à Bologne et à la Juventus Turin, Motta séduit notamment par sa vision moderne du jeu et son habileté à bâtir des équipes organisées. Son sens tactique, hérité d’une carrière au plus haut niveau, résonne avec la volonté de la direction de lancer un nouveau cycle fondé sur la cohérence et le jeu offensif. L’expérience internationale de Motta pourrait servir de catalyseur pour un vestiaire en quête d’un véritable leader technique. Pour l’instant, la Real Sociedad n’a pas encore tranché. Le club étudie minutieusement son futur : si Motta n’a pas reçu de proposition contractuelle officielle, il reste aujourd’hui le profil privilégié pour porter le prochain chapitre des Basques. Ce choix s’inscrit dans une réflexion approfondie, alors que la direction désire miser sur un entraîneur à forte personnalité et capable de construire sur la durée. Après avoir eu de très bons résultats à Bologne, l’ancien joueur du PSG reste sur un échec à la Juve, avec un bilan de 40 matchs et seulement 18 victoires sur le banc de la Vieille Dame.