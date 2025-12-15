🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Arrivé fin août au RC Lens en provenance du Rapid de Vienne, Mamadou Sangaré multiplie les prestations XXL, à tel point que certains les placent déjà au niveau de Seidou Keita et Seko Fofana.

Depuis le début de la saison, de nombreux Lensois ont eu droit aux félicitations du jury pour le parcours exceptionnel de l’équipe, leader de L1 à la trêve hivernale. Du directeur sportif, Jean-Louis Leca, à l’entraîneur, Pierre Sage, en passant par le revenant Florian Thauvin, les bonnes surprises Robin Risser et Odsonne Edouard ou le taulier Adrien Thomasson, tous ont été complimentés. Ce lundi, L’Equipe y ajoute Mamadou Sangaré. Le milieu malien a encore été excellent face à l’OGC Nice (2-0) hier, se montrant en plus décisif sur le deuxième but. Le quotidien sportif le voit déjà au niveau des meilleurs.

Sangaré déjà du niveau de Keita et Fofana ?

« Il ne faut surtout pas s’habituer au monstre Mamadou Sangaré (23 ans), dont la transversale de 60 mètres sur le break (57e) l’a encore fait monter dans la hiérarchie des milieux dingues de l’histoire lensoise. Déjà pas loin, en six mois, des Seydou Keita et Seko Fofana, le Malien va terriblement manquer durant la Coupe d’Afrique des Nations. Mais sa seule absence ne suffira pas à faire taire une foi de plus en plus grande. »

Recruté pour seulement 8 M€ au Rapid de Vienne, Sangaré est déjà un pari réussi. Et même si sa cote n’a pas encore explosé sur Transfermarkt, il ne fait pas de doute que le RC Lens réalisera une très belle plus-value avec lui. Surtout s’il permet aux Sang et Or de retrouver la Champions League en fin de saison ou, mieux, de décrocher un deuxième titre de champion de France…