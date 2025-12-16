🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Lors du match contre le Deportivo Alavés (2-1), Vinicius Jr s’est vu priver d’un pénalty en fin de match qui l’a fait exploser de rage. Mais la commission arbitrale n’a pas donné raison à l’ailier du Real Madrid.

Après chaque journée de Liga, la commission arbitrale espagnole revisionne les principales actions litigieuses et détermine, dans un communiqué, si les hommes en noir se sont trompés. Son verdict concernant le pénalty refusé à Vinicius Jr en fin de match contre le Deportivo Alavés (2-1). Surtout que l’ailier du Real Madrid est parti dans une colère noire très caractéristique dans laquelle il a estimé être victime d’un complot de la part des arbitres espagnols. Et le pire, c’est que Xabi Alonso lui a donné raison…

Vinicius n’aurait pas dû accentuer son plongeon

Sauf que ce mardi, la commission arbitrale a rendu son verdict… et il n’est pas favorable à Vinicius Jr ! Selon elle, la faute n’est pas suffisamment flagrante pour entraîner un pénalty. C’était à l’appréciation de l’arbitre et comme celui-ci n’a rien dit, elle lui donne raison. S’appuyant sur la règle n°12, la CTA explique qu’il n’y a pas eu « imprudence, témérité ou usage de la force » de la part du défenseur basque. Sous-entendu : Vinicius Jr a beaucoup trop forcé la faute en s’effondrant, ce qui l’a desservi.

Ce verdict ne risque pas d’améliorer les relations entre le Real Madrid et la corporation des arbitres. Dans son intervention sur la chaîne du club, hier, Florentino Pérez en a remis une couche, prenant l’affaire Negreira pour taper à la fois sur les hommes en noir et sur le FC Barcelone, sur fond de paranoïa.