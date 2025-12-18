À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 11:25
💬 Commenter
Amady Camara (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le doute grandit autour de l’avenir d’Amady Camara au FC Nantes. À 20 ans, l’attaquant malien, prêté par le SK Sturm Graz, n’a pas encore su convaincre en Loire-Atlantique. Un départ au mercato hivernal est évoqué.

Arrivé cet été fort d’une réputation prometteuse, Amady Camara n’a pas trouvé sa place au FC Nantes. En 9 apparitions en Ligue 1, il n’a totalisé que 154 minutes de jeu, pour une seule titularisation et aucun but ni passe décisive à son actif. À peine 6 % de titularisations et 0 % d’impact direct sur les buts, un constat qui pèse lourd pour un joueur évalué à 1,2 million d’euros en décembre. Selon Africa Foot, ce manque de rendement fragilise durablement son prêt et un retour à l’envoyeur est désormais dan ls tuyaux au FC Nantes, alors que Camara était ciblé comme un espoir offensif capable de dynamiser l’attaque des Canaris.

Le poids du changement d’entraîneur au FC Nantes

L’environnement de Camara s’est brusquement durci avec le départ de Paulo Castro, celui qui l’avait fait venir à la Beaujoire. Désormais, il évolue sous les ordres d’Ahmed Kantari, un coach déterminé à imprimer sa marque, surtout dans un contexte de lutte pour le maintien au FC Nantes. Le nouvel entraîneur compte sur la concurrence et va observer chaque joueur, Camara compris. Mais la patience n’est plus de mise.

La pression des prochains matchs de Ligue 1

Le timing ne laisse aucune place à l’erreur. Le FC Nantes, déjà en souffrance au classement, doit engranger rapidement des points pour se donner de l’air. Les retours de blessure d’éléments clés, dont celui d’Ignatius Ganago, pourraient déjà rebattre les cartes. Ce contexte renforce l’incertitude concernant les attaquants. 

L’OM, dernière chance pour Camara ?

Derrière les chiffres discrets, le joueur malien ne manque pas de détermination : « Je me battrai pour apporter fierté et satisfaction à mon nouveau club. » La volonté y est, mais la concurrence s’intensifie. Le match à venir face à l’OM, lors de la 17e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome (4 janvier, 15h), s’annonce déjà comme une fenêtre de survie pour Camara. 

FC NantesOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Nantes, OM