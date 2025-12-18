Le doute grandit autour de l’avenir d’Amady Camara au FC Nantes. À 20 ans, l’attaquant malien, prêté par le SK Sturm Graz, n’a pas encore su convaincre en Loire-Atlantique. Un départ au mercato hivernal est évoqué.

Arrivé cet été fort d’une réputation prometteuse, Amady Camara n’a pas trouvé sa place au FC Nantes. En 9 apparitions en Ligue 1, il n’a totalisé que 154 minutes de jeu, pour une seule titularisation et aucun but ni passe décisive à son actif. À peine 6 % de titularisations et 0 % d’impact direct sur les buts, un constat qui pèse lourd pour un joueur évalué à 1,2 million d’euros en décembre. Selon Africa Foot, ce manque de rendement fragilise durablement son prêt et un retour à l’envoyeur est désormais dan ls tuyaux au FC Nantes, alors que Camara était ciblé comme un espoir offensif capable de dynamiser l’attaque des Canaris.

Le poids du changement d’entraîneur au FC Nantes

L’environnement de Camara s’est brusquement durci avec le départ de Paulo Castro, celui qui l’avait fait venir à la Beaujoire. Désormais, il évolue sous les ordres d’Ahmed Kantari, un coach déterminé à imprimer sa marque, surtout dans un contexte de lutte pour le maintien au FC Nantes. Le nouvel entraîneur compte sur la concurrence et va observer chaque joueur, Camara compris. Mais la patience n’est plus de mise.

La pression des prochains matchs de Ligue 1

Le timing ne laisse aucune place à l’erreur. Le FC Nantes, déjà en souffrance au classement, doit engranger rapidement des points pour se donner de l’air. Les retours de blessure d’éléments clés, dont celui d’Ignatius Ganago, pourraient déjà rebattre les cartes. Ce contexte renforce l’incertitude concernant les attaquants.

L’OM, dernière chance pour Camara ?

Derrière les chiffres discrets, le joueur malien ne manque pas de détermination : « Je me battrai pour apporter fierté et satisfaction à mon nouveau club. » La volonté y est, mais la concurrence s’intensifie. Le match à venir face à l’OM, lors de la 17e journée de Ligue 1 à l’Orange Vélodrome (4 janvier, 15h), s’annonce déjà comme une fenêtre de survie pour Camara.