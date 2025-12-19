Le SCO d’Angers a annoncé vouloir garder son jeune attaquant Sidiki Chérif, convoité entre autres par le Stade Rennais. Il faudrait une très grosse offre pour qu’il accepte de le vendre.

Ce vendredi, L’Equipe consacré sa partie football au mercato hivernal qui attend les clubs de Ligue 1. Pour le Stade Rennais, la donne est claire : pas d’arrivée sans vente au préalable. Et comme même des éléments pas satisfaits de leur temps de jeu comme Seko Fofana, Quentin Merlin et Ludovic Blas n’ont pas l’intention de bouger, ça devrait grandement limiter les mouvements en Bretagne ! Le jeune attaquant du SCO d’Angers Sidiki Chérif (19 ans) ne devrait donc pas venir cet hiver.

Même Villarreal et ses 20 M€ ont été repoussés ?

De toute façon, le SCO s’est montré très clair concernant sa pépite, auteure de 4 buts en 16 matches depuis le début de la saison : il ne partira qu’en cas de très grosse offre. Et a priori, les 20 M€ proposés par Villarreal ne suffisent pas ! De quoi refroidir le Stade Rennais. En conférence de presse, Alexandre Dujeux avait aussi mis les choses au clair : « Est-ce que le club sera en capacité de refuser une offre quasiment égale au budget du club ? Ça, c’est une grande question. Forcément, il y a des craintes par rapport à des départs éventuels, mais c’est comme ça, on fait partie d’une économie qui passe, pour un club comme le nôtre, beaucoup par les ventes de joueurs. On verra bien ».

L’Equipe précise que « Chérif ne partirait qu’en cas d’offre satisfaisante, et on sait Angers parfois gourmand ». Le quotidien sportif annonce des touches en Angleterre et en Italie, en plus de celles avec Villarreal et le Stade Rennais.