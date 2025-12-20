PSG Mercato : Akliouche transféré dès cet hiver, l’AS Monaco a fixé son tarif !

Le prochain mercato hivernal s’annonce brûlant. Au cœur de toutes les convoitises, Maghnes Akliouche, le jeune maestro de l’AS Monaco, cristallise l’attention des cadors européens. Alors que la fenêtre des transferts approche, le PSG entre pleinement dans la danse, bien déterminé à ne pas laisser filer ce pur talent du championnat de France.

Un joyau de l’AS Monaco face à l’Europe

À seulement 23 ans, Maghnes Akliouche s’est imposé comme l’un des profils les plus désirés sur le continent (19 buts et 21 passes décisives en 117 matchs avec l’ASM). Doté d’une qualité technique rare et d’une vision de jeu de haut niveau, le milieu offensif séduit par sa maturité et sa polyvalence. Sa progression rapide, enchaînant les titularisations remarquées, attise logiquement les convoitises avant la réouverture du marché.

Une concurrence féroce entre clubs anglais, italiens et espagnols

L’intérêt ne se limite pas à la Ligue 1. C’est un véritable bras de fer qui oppose plusieurs géants européens autour d’Akliouche. En Angleterre, Manchester City, Liverpool ou Manchester United surveillent le dossier de près, lorgnant ce profil créatif qui manque à leur secteur offensif.

Newcastle

Tottenham

Juventus

Inter Milan

AC Milan

Atlético Madrid

Du nord de l’Italie à la Liga espagnole, l’engouement ne faiblit pas. Chacun avance ses pions, conscient que l’AS Monaco ne cédera pas facilement sa pépite. Le suspense reste total, accentuant la tension à l’approche de janvier.

Des exigences élevées de Monaco pour son prodige

L’AS Monaco, parfaitement lucide sur la valeur de son joyau, ne s’en cache pas : il faudra débourser entre 60 et 65 millions d’euros pour espérer convaincre le club du Rocher. Ce montant record pour un jeune à ce poste envoie un signal fort au marché et place la barre très haut.

Les négociations s’annoncent serrées. La récente progression d’Akliouche, régulièrement soulignée par son rendement sur le terrain, justifie aux yeux des dirigeants ce niveau d’exigence. Pour tout club ambitieux, le coût est le prix à payer pour s’offrir le contrôle du tempo et la créativité d’un jeune leader du jeu.

Le PSG à l’offensive : Pourquoi c’est maintenant ou jamais

L’occasion est trop belle pour laisser filer un espoir d’un tel calibre vers la concurrence. En interne, Paris avance avec détermination, conscient que chaque jour passé pourrait profiter à un rival. Le club parisien veut renforcer son secteur créatif, et Akliouche coche toutes les cases recherchées.

Le rapport de force est serré, mais le PSG possède des arguments uniques et une attractivité réelle auprès des jeunes talents de la région. D’ailleurs, Maghnes Akliouche envisage un transfert au PSG, ce qui attise encore plus l’urgence pour Paris de transformer l’essai.

Une course contre la montre avant janvier

Le décompte est lancé : le mercato hivernal n’a jamais semblé aussi stratégique pour Paris que sur ce dossier. Les prochaines semaines verront s’intensifier la lutte, chaque club peaufinant ses arguments pour convaincre à la fois l’AS Monaco et le joueur.

Rarement une cible aussi jeune aura suscité un tel engouement. Si Paris veut faire la différence, l’heure est venue d’accélérer – avant qu’un concurrent européen ne rafle la mise au tout dernier moment.