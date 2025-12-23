CAN 2025 : loin de l’ASSE, Batubinsika spectateur d’une grosse polémique avec la RD Congo

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Dylan Batubinsika, laissé de côté à l’ASSE, débute la CAN 2025 sur le banc mais savoure la victoire de la RDC, victorieuse face au Bénin. Un contraste saisissant pour le défenseur stéphanois, qui respire enfin hors du Forez. Mais cette victoire a été entachée d’une polémique.

Batutbinsika, spectateur heureux d’un départ idéal

Après une période compliquée à l’AS Saint-Étienne, où le coach Horneland ne lui accorde aucun temps de jeu, Dylan Batubinsika est tout de même présent avec la sélection congolaise pour la CAN 2025. S’il n’est pas entré en jeu contre le Bénin à Rabat, le défenseur central a vécu pleinement la première victoire des Léopards (1-0), profitant d’un nouvel élan collectif. Pour le joueur souvent oublié à Sainté, cette ambiance victorieuse ravive le plaisir de faire partie d’un projet ambitieux.

La RDC, sérieuse et ambitieuse, lance sa campagne sur de bons rails

La RD Congo n’a pas tremblé pour sa première dans cette CAN, s’imposant dans un match tendu face au Bénin (1-0). Portés par la solidité de Chancel Mbemba en charnière, la percussion de Noah Sadiki au milieu, et la constance de Cédric Bakambu devant, les Léopards affichent d’entrée leurs ambitions. Dès la 15e minute, Arthur Masuaku combine justesse et vista pour servir Théo Bongonda, auteur du but unique d’un geste plein d’opportunisme.

La panne de VAR, moment clé sur fond de polémique

Alors que la RDC semblait maîtriser sa rencontre, tout bascule autour de la 70e. Sur une action litigieuse, Chancel Mbemba semble effleurer le ballon de la main dans sa surface. Les arbitres veulent faire appel à la VAR… mais le système tombe en rade, impossible de vérifier ! Malgré les protestations béninoises, la décision sur le terrain favorise la RDC, frustrant les Guépards et relançant le débat sur la fiabilité technologique dans ce tournoi sous tension.

Un succès collectif, les individualités brillent

Si Batubinsika est resté sur le banc, plusieurs joueurs congolais se sont particulièrement illustrés. Chancel Mbemba, impressionnant de sérénité, a verrouillé l’arrière-garde. Théo Bongonda, buteur décisif, confirme sa régularité. Masuaku, passeur inspiré, et Noah Sadiki, infatigable au milieu, ont dynamisé l’ensemble. Cédric Bakambu s’est vu refuser un second but, mais son activité reste déterminante dans la construction offensive.

Bénin : frustration et regrets après une grosse résistance

Malgré une dernière demi-heure dominée, le Bénin n’a pas su faire sauter le verrou congolais. L’action litigieuse du penalty non examiné et la maladresse devant le but, notamment de Tosin dans le temps additionnel, laisseront des regrets aux Guépards, qui voient le scénario leur échapper sur un détail. La gestion émotionnelle de cette injustice sera cruciale pour la suite de leur tournoi.

Cap sur la suite pour la RDC… et Batubinsika ?

Avec cette victoire inaugurale, la RDC s’installe parmi les outsiders crédibles de la CAN 2025, portée par un collectif solide et des leaders en pleine forme. Si Batubinsika n’a pas encore eu sa chance, son intégration dans ce groupe revanchard pourrait marquer un vrai tournant après sa traversée du désert à Saint-Étienne. Pour lui comme pour les Léopards, la CAN ne fait que commencer : de nouveaux défis attendent, et l’espoir d’un destin plus rayonnant est bien réel.