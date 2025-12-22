À la trêve, une certitude émerge dans l’effectif stéphanois : Mickaël Nadé (26 ans) s’impose comme le véritable pilier de la défense, cumulant le plus fort temps de jeu parmi les 29 joueurs utilisés par Eirik Horneland.

Le ailier de l’ASSE à la sauce Horneland est identifié : Mickaël Nadé. Sur les 20 matchs officiels déjà disputés (17 en Ligue 2, 3 en Coupe de France), le défenseur central s’est imposé comme la référence chez les Verts : 1 692 minutes passées sur le terrain. Cette statistique témoigne de la confiance accordée par Eirik Horneland à son joueur de 26 ans.

Rarement remplacé, toujours aligné dans les moments clefs, il porte la charnière défensive d’une équipe en quête de stabilité. Sous pression ou dans la gestion calme, la régularité de Nadé force le respect. Défenseur massif, il excelle dans les duels aériens, anticipe le jeu et se distingue par une lecture impeccable des situations, confirmant la volonté du staff de s’appuyer sur lui match après match.

Les Verts les plus utilisés derrière Nadé

La hiérarchie des temps de jeu à l’ASSE révèle d’autres incontournables, à commencer par Paul Larsonneur avec 1 620 minutes, essence même de la solidité dans les cages stéphanoises. Juste derrière, Florent Tardieu s’affirme comme moteur du milieu, tandis que des joueurs comme Mahmoud Jaber, Augustin Boakye ou Ebenezer Annan confirment leur rôle central dans la rotation. La répartition précise illustre la grande confiance instaurée autour de ces cadres.

Nadé : 1 692 min Larsonneur : 1 620 Tardieu : 1 597 Jaber : 1 364 Boakye : 1 298 Annan : 1 278 Davitashvili : 1 162 Bernauer : 1 026 Cardona : 1 026 Ferreira : 945 Stassin : 857 Miladinovic : 811

Interrogé régulièrement sur la progression des cadres de son vestiaire, Eirik Horneland n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’assiduité et l’importance de joueurs comme Jaber, qui devance déjà la plupart de ses partenaires avec plus de 1 300 minutes en première partie de saison.

Nadé, guide des prochaines recrues de l’ASSE ?

Ce classement du temps de jeu pose les bases d’une dynamique forte : l’équipe est structurée autour de cadres clairement identifiés, à l’image de Nadé et Larsonneur. Ce socle favorise la solidité et l’équilibre : la gestion des rotations reste réelle avec 29 joueurs sollicités, mais la colonne vertébrale ne change pas. Pour Horneland, miser autant sur ses éléments phares montre une volonté de créer de la continuité et de la cohésion dans le onze aligné. À l’orée de 2025, la place de Nadé comme taulier ne souffre d’aucune contestation : il pourrait être un guide pour de potentielles recrues en défense au mercato hivernal.