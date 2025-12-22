Le rideau semble prêt à tomber pour Souffian El Karouani à Utrecht. Le latéral marocain a soufflé le chaud et le froid en confirmant qu’il venait, sans doute, de disputer son dernier match sous les couleurs du club néerlandais. Bonne nouvelle pour l’OM et le Stade Rennais en vue du mercato ?

L’avenir de Souffian El Karouani pourrait se décanter plus tôt que prévu. Interrogé après la défaite face au PSV, le défenseur d’Utrecht n’a laissé que peu de place au doute sur son avenir immédiat : « C’est possible, oui. Quelle est la probabilité ? Nous le verrons dans les prochains jours. » Sa disponibilité dès cet hiver en fait un nom à surveiller attentivement sur le marché des transferts, où l’OM et le Stade Rennais l’apprécient.

À 25 ans, El Karouani s’est imposé comme l’un des arrières les plus complets et décisifs d’Eredivisie. Avec 3 buts et 15 passes décisives en 29 rencontres cette saison, sa capacité à faire la différence dans les deux surfaces n’a échappé à personne. À quelques mois de la fin de son contrat, le joueur attire logiquement de nombreuses convoitises, d’autant que son prix de transfert est revu à la baisse. Pour en savoir plus sur le contexte de son probable départ, retrouvez le point complet dans cet article spécialisé.

L’OM en concurrence avec Porto, Benfica et West Ham

Si l’OM est parmi les premiers à avoir manifesté son intérêt, plusieurs poids lourds européens comptent embrouiller la piste. Le FC Porto, le Benfica, Francfort et surtout West Ham multiplient les touches avec l’entourage du joueur. Les Hammers, qui voient en El Karouani un profil complet, pourraient faire monter la pression autour de Longoria. À noter que les rebondissements récents — avec d’autres clubs français qui s’immiscent dans la danse — rendent la concurrence encore plus féroce, comme évoqué dans ce dossier mercato dédié.

Les révélations de Souffian El Karouani

Pas de mystère côté joueur : El Karouani ne cache plus ses envies de nouveauté. « Les clubs ont contacté Jordy Zuidam (le directeur technique), nous verrons ce qui est le mieux pour moi et ma famille », confie-t-il. Direct, mais prudent, il sait que la prochaine étape pourrait changer sa carrière. Interrogé sur la piste anglaise, il ne ferme aucune porte : West Ham « c’est un grand club » reconnaît-il, tout en rappelant que la décision finale lui appartiendra. L’intérêt des clubs se conjugue donc à une réflexion personnelle intense, nourrie de discussions avec son entourage et la direction d’Utrecht.

Quelle stratégie pour l’OM cet hiver ?

Dans un contexte économique tendu, Pablo Longoria a déjà prévenu : pas question de folies au mercato d’hiver. Le président marseillais veut renforcer intelligemment tout en maintenant les finances sous contrôle. L’opportunité El Karouani colle parfaitement à ce profil “bon coup”. Mais l’OM devra se montrer réactif et innovant pour ne pas voir ce dossier lui filer sous le nez, alors que la concurrence s’intensifie semaine après semaine.