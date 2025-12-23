🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

La Liga a révélé la nouvelle répartition des droits TV pour la saison 2024/2025 : le Real Madrid s’impose encore en tête, devant le FC Barcelone. Mais la compétition se joue aussi sur les montants, soumis à des baisses remarquées pour les deux poids lourds.

Si le FC Barcelone trône en tête de la Liga, le Real Madrid a mieux bouclé l’année 2025 au niveau des droits TV. Sur un total de 1,43 milliard d’euros réparti entre les clubs, la Casa Blanca conserve la première place avec 157,52 millions d’euros encaissés. Le Barça n’est pas loin derrière avec 156,45 millions d’euros. La forte rivalité économique anime donc autant que le terrain. L’Atlético Madrid arrive en troisième position avec 108,17 millions d’euros, suivi par l’Athletic Club qui récupère 72 millions d’euros. Côté opposé du tableau, c’est Leganés qui ferme la marche avec 39 millions d’euros, symbole de l’écart persistant entre l’élite et le bas de classement.

Pourquoi le Real et le Barça voient leur part diminuer

Si le Real Madrid et le FC Barcelone restent les clubs les mieux servis, leur montant respectif accuse une baisse. Les Merengues perdent deux millions par rapport à la saison passée, et les Blaugranas voient leur enveloppe descendre de 162,49 millions à 156,45 millions d’euros. En cause : le refus des deux géants, particulièrement du Real Madrid, de participer à certains dispositifs médiatiques rémunérateurs, comme l’accès exclusif aux vestiaires ou la mise à disposition de joueurs pour interviews. Un choix qui pèse, alors qu’à côté, l’enjeu de visibilité devient central pour la Liga.

Les critères de redistribution des droits TV

La clé de la répartition de ce pactole ? Elle repose sur trois grands critères déterminants : la taille de la fanbase de chaque club, les performances en matière d’audience télévisée et les résultats sportifs des saisons passées. Plus la notoriété et l’attractivité d’un club sont élevées, plus il pèse dans la balance. Ce système structure la hiérarchie toute saison et nourrit la rivalité entre le Real et le Barça, chacun rivalisant d’ingéniosité pour améliorer sa visibilité.

Ce qui va changer à partir de 2027

La saison 2027/28 marquera un nouveau tournant. Un nouvel accord prévoit d’augmenter la somme totale distribuée de 60 millions d’euros par an. Cette évolution offrira une bouffée d’oxygène aux clubs espagnols, espérant réduire l’écart avec les mastodontes européens. Cette perspective s’ajoute à d’autres enjeux, comme la gestion des effectifs stars.